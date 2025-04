Em gaiolas sujas e com larvas, mais de 5 mil aves exóticas são resgatadas no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou mais de 5 mil aves e outros animais que estavam em situação de maus-tratos nesta sexta-feira (11), em Arapongas, no Norte do Paraná. A ação aconteceu após uma denúncia anônima sobre o comércio ilegal de aves silvestres no local.

Diante da situação, a equipe solicitou apoio da Guarda Civil Municipal Ambiental, Polícia Militar Ambiental e de uma veterinária de Londrina, especializada em animais exóticos e silvestres.

Durante a vistoria, foi verificado que as aves estavam mantidas em condições inadequadas. Gaiolas sujas, ração mofada e com larvas, excesso de aves na mesma gaiola, falta de iluminação natural e acúmulo de fezes e urina foram constatados.

Conforme o delegado da PCPR Anderson Seiji Kudo, algumas aves apresentavam sinais de desnutrição, ferimentos, cegueira e fraturas. Também foram encontrados animais mortos no local.

Além das aves exóticas, coelhos e porquinhos-da-índia estavam em situação de maus-tratos

Cerca de 500 aves em situação mais crítica foram resgatadas e encaminhadas a um centro veterinário para tratamento. Além das aves, aproximadamente 35 coelhos e 30 porquinhos-da-índia também foram recolhidos.

“Esses animais estavam alojados em estruturas com acúmulo de resíduos orgânicos e apresentavam sinais de doenças, como sarna e cegueira”, explica o delegado.

Dois homens, de 27 e 51 anos, foram identificados como os responsáveis pelos animais. Um deles informou aos policiais que é criador há 20 anos e que vende os animais para todo o Brasil.

+ Leia mais Projeto pode acabar com validade curta dos créditos do cartão transporte em Curitiba

Eles foram encaminhados à delegacia da PCPR, onde assinaram um Termo Circunstanciado por Infração Penal (TCIP) pelo crime de maus-tratos aos animais. Além disso, a Guarda Civil Municipal também aplicou uma multa.

Denúncias de maus-tratos aos animais

Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou telefone 197 da PCPR.