Nova linha de ônibus vai ligar dois terminais importantes de Curitiba

A partir da próxima segunda-feira (14), Curitiba vai contar com uma nova linha de ônibus que vai ligar dois terminais da cidade. A linha 525-Hauer/C. Raso vai unir os terminais do Hauer e do Capão Raso, impactando cerca de 3,3 mil passageiros nos dias úteis. A nova linha é resultado da fusão entre as linhas 511-São Francisco e 657-Xaxim/C.

De acordo com explicação da Urbanização de Curitiba (Urbs), o trajeto será o mesmo das linhas São Francisco e Xaxim/C. Raso, mas com extensão do itinerário pelas ruas Francisco Derosso, Waldemar Loureiro Campos, Constantino José de Almeida e Leôncio Lopes Cortiano, em ambos os sentidos, para ligar os dois terminais.

A linha tem itinerário de 21,9 km de ida e volta. “A nova linha otimiza o itinerário, possibilitando aos passageiros uma conexão direta entre os terminais Hauer, na região Sudeste da cidade, e Capão Raso, na região Sul”, diz Alex Debortolli, gestor da área de operação do transporte coletivo da Urbs.

A linha terá intervalo de 17 minutos nos horários de pico e 22 minutos entre picos. Confira mais informações sobre a nova linha no site da Urbs.