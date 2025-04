Show de Henrique e Juliano em Curitiba tem ônibus de graça na volta

O show da dupla sertaneja Henrique e Juliano neste sábado (12), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, terá ônibus de graça na volta pago pelos organizadores do evento. O evento conta com outras atrações, como Rayane e Rafaela e Grelo e Nattan.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), dez ônibus fretados vão operar das 22 horas às 2 horas. A saída será na Rua João Gava perto da João Enéas de Sá. A abertura dos portões do show está marcada para 16 horas.

A Urbs informa que a operação não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. A empresa também vai organizar a fila de táxis na Rua João Gava, com a Rua Antonio Krainiski, entre 21h e 1h, para facilitar a volta de quem for ao evento.

Linhas de ônibus terão desvios para show de Henrique e Juliano em Curitiba

Em razão dos bloqueios na região da Pedreira Paulo Leminski, algumas linhas de ônibus terão desvios durante o dia, que serão orientados pela fiscalização da Urbs no local. Os desvios são os seguintes:

021 – Interbairros II (anti-horário): pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira.

176 – Parque Tanguá e 177 – Cabral/Pq. Tanguá: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.

181 – Mateus Leme: pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro.

979 – Turismo: pela Rua Mateus Leme, Rod. dos Minérios, marginal direita realizando retorno e acessando a Rua José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.