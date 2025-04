Treinamento em bairro de Curitiba assusta moradores: “Vão matar alguém do coração”

Moradores da região dos bairros Cabral e Boa Vista, em Curitiba, viveram momentos de pânico, medo e incertezas na noite desta quinta-feira (11). Tiros, correria, gritaria e lojas fechadas. O motivo? Um treinamento do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), realizado na Avenida Paraná.

Em um grupo de mensagens criado por moradores do bairro o medo foi geral e as mensagens começaram a pipocar conforme o treinamento era realizado. “Um monte de tiro agora, tem um cara armado na esquina”, disse um membro do grupo. “Só desceu uma galera correndo dizendo ‘não sai, não sai’ é tiroteiro”, postou outro integrante do grupo.

O medo dos moradores seguiu até chegar a informação de que se tratava de uma simulação. “Credo, gente, querem nos matar do coração?”, disse um homem no grupo.

A reportagem cobrou a Polícia Militar sobre a situação registrada pelos moradores, na noite desta quinta-feira.

Segundo a corporação, trata-se realmente de um treinamento referente ao Curso de Conduta de Patrulha de Alto Risco. Segundo a PM, esse tipo de treinamento permite uma aproximação ordenada das equipes policiais aos locais em que há atiradores ativos.

O treinamento ocorreu entre 19h e 22h a área do 20º Batalhão de Polícia Militar, na Avenida Paraná. A PM informou que foram utilizados munição de festim e fumaça.

