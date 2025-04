Avenida movimentadíssima de Curitiba tem acidente com caminhão guindaste

Um acidente na manhã desta sexta-feira (11), em Curitiba, deixou o trânsito ainda mais movimentado na Avenida Silva Jardim, na região do bairro de Curitiba chamado Seminário.

Um motorista de aplicativo precisou de atendimento médico após bater em cheio na traseira de um caminhão do tipo guindaste, que estava parado em uma obra que acontece na movimentadíssima avenida de Curitiba.

Segundo informações do local, levantadas pelo telejornal Bom Dia Paraná, o motorista de aplicativo teve um mal súbito ao volante, quando perdeu o controle do carro e bateu contra o guindaste.

O airbag foi acionado e o motorista recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Nenhum dos dois passageiros que estavam no carro no momento do acidente se feriu.

Carro conduzido por um motorista de aplicativo acertou em cheio um caminhão guindaste que estava parado na via para uma obra. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉