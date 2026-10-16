Eleitores de sete cidades do Paraná terão de votar em outro endereço no segundo turno

No segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro, eleitores de sete municípios do Paraná deverão votar em locais diferentes daqueles utilizados no primeiro turno. Segundo a Justiça Eleitoral, a troca deve afetar cerca de 5,6 mil eleitores no estado.

As mudanças abrangem oito locais de votação e foram motivadas por fatores como falta de água, reformas e condições climáticas. A orientação é conferir o endereço atualizado antes de sair de casa para votar.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 105 municípios paranaenses tiveram locais de votação alterados. Para o segundo turno, parte dessas mudanças será mantida, enquanto novos locais foram definidos para evitar transtornos no dia da votação.

Confira as mudanças por município

Cornélio Procópio

Os eleitores das Seções Eleitorais 22 e 23, antes instaladas na Fundação de Esportes do município, passarão a votar na Escola Municipal Angelo Mazzarotto, na Rua Portugal, 240, no Centro.

Já os eleitores das Seções 15, 16, 17 e 114, que também funcionavam na Fundação de Esportes, deverão comparecer ao Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva. O endereço informado é Rua Portugal, 240, no Centro.

Inácio Martins

A Seção Eleitoral 182, antes localizada na Escola Rural Municipal D. Pedro I, na localidade de Gavazzoni, foi transferida para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na localidade rural de Cachoeira do Gavazzoni.

A Seção 211, que funcionava na Unidade de Saúde Mental Vila Borges, passará para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin, na Rua Barão de Capanema, s/n, no Parque Municipal Paulo Dallegrave, no Centro.

Santo Antônio do Sudoeste

A Seção 34, anteriormente instalada no Centro Comunitário do KM 5, funcionará no Colégio Estadual D. Pedro II, no distrito de Martinópolis, na zona rural.

Paranacity

As Seções Eleitorais 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57 serão transferidas da Escola Estadual Santos Dumont para a APAE, localizada na Rua Mário Xavier de Souza, 1810, no Centro.

Honório Serpa

Os eleitores das Seções 133 e 137, antes instaladas no Centro Comunitário da Comunidade Capanema I, deverão votar na Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos, na Rua José Alves de Mello, 270, no bairro Ito Scheibe.

Santo Inácio

As Seções 61, 62 e 63, anteriormente localizadas no Colégio Estadual Dom Pedro I, passarão a funcionar na Escola Municipal Omar de Oliveira, na Rua Arnor Marques Pinheiro, 791, no Centro.

Manoel Ribas

A Seção 148, antes instalada no Salão Comunitário da Igreja Bom Jesus, será transferida para a Escola Estadual Cristo Rei, na Rua Principal, s/n, na localidade de Barra Azul, na zona rural.

Como consultar o local de votação?

Além de consultar a lista em PDF divulgada pelo TRE-PR, o eleitor pode verificar o endereço atualizado pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na área de consultas, basta selecionar a opção “Onde Votar” e informar os dados solicitados: nome, número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Depois, é necessário clicar em “Entrar”.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo e-Título. No aplicativo, o eleitor deve selecionar a opção “Onde votar”, no menu inferior. A página apresenta o endereço, o número da Seção Eleitoral e da Zona Eleitoral (ZE), além de um mapa que permite visualizar rotas até o local.

Em caso de dúvidas, os eleitores podem entrar em contato com o Disque-Eleitor pelo telefone 0800 640 8400, com ligação gratuita, ou pelo WhatsApp, no número (41) 3330-8500.