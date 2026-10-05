Resultado das eleições no Paraná contraria institutos de pesquisa

As últimas pesquisas divulgadas antes da votação primeiro turno mostravam que a maior chance era decisão no segundo turno para governador do Paraná nas eleições de 2026. Não foi o que aconteceu. Com 50,10% dos votos válidos, Sergio Moro (PL) foi eleito neste domingo (4) e contrariou o que os institutos projetavam.

AtlasIntel, Quaest e Real Time Big Data divulgaram levantamentos entre sexta-feira (2) e sábado (3). O senador do PL, agora eleito governador, somava entre 40% e 44,7%. Mesmo com as margens de erro, o máximo que ele alcançava era 45,7% dos votos válidos, já excluindo brancos, nulos e indecisos.

Quem mais se aproximou foi a AtlasIntel, mas mesmo assim com 5,4 pontos percentuais faltando para bater com o resultado deste domingo. E quem passou mais longe foi o Real Time Big Data, que deu 40% para Moro — com a margem de erro, alcançaria, no máximo, 42%.

Além de não projetarem vitória no primeiro turno, os institutos superestimaram o desempenho dos oponentes de Sergio Moro. Sandro Alex (PSD) fechou a votação com 25,36%, enquanto Requião Filho (PDT) ficou com 23,47%.

O Real Time Big Data, por exemplo, mostrava Sandro Alex (PSD) com 32% das intenções de voto, em segundo lugar. Já a AtlasIntel colocava Requião Filho (PDT) com 31,6%, mais de dez pontos percentuais à frente do candidato do PSD, com 20,2%. Quem mais se aproximou do desempenho da dupla de derrotados foi a Quaest, mas mesmo assim para além da margem de erro.

Veja abaixo o que os institutos de pesquisa projetavam, como ficou o resultado das urnas e a diferença em pontos percentuais (pp):

Metodologia das pesquisas citadas

Real Time Big Data : 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 28 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04002/2026.

: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 28 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04002/2026. Quaest : 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026.

: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026. AtlasIntel: A AtlasIntel entrevistou 1.812 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.