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Resultado das eleições no Paraná contraria institutos de pesquisa

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Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/10/26 23h44
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Fotografia em plano médio com enquadramento em perspectiva diagonal de dezenas de urnas eletrônicas brasileiras organizadas sobre bancadas em um centro de preparação eleitoral. Em primeiro plano, no canto inferior esquerdo, destaca-se em foco nítido o terminal do eleitor de uma urna eletrônica modelo UE 2010. O equipamento possui corpo de plástico cinza-claro, teclado numérico preto, botões coloridos na parte inferior (branco, corrige em laranja e confirma em verde) e a inscrição "JUSTIÇA ELEITORAL" acima da comarca e do Brasão da República. A tela exibe um adesivo impresso com informações oficiais referente às eleições e um QR Code. Sobre a parte superior da urna está acoplado o terminal do mesário com cabo preto enrolado. No plano intermediário e ao fundo, dezenas de outras urnas eletrônicas idênticas aparecem fileira por fileira alinhadas em perspectiva sobre longas bancadas de madeira, gradativamente desfocadas pela profundidade de campo reduzida. A iluminação do ambiente interno é fria, constante e uniforme.
Urnas eletrônicas. Foto: Arquivo/André Rodrigues/Gazeta do Povo.

As últimas pesquisas divulgadas antes da votação primeiro turno mostravam que a maior chance era decisão no segundo turno para governador do Paraná nas eleições de 2026. Não foi o que aconteceu. Com 50,10% dos votos válidos, Sergio Moro (PL) foi eleito neste domingo (4) e contrariou o que os institutos projetavam.

AtlasIntel, Quaest e Real Time Big Data divulgaram levantamentos entre sexta-feira (2) e sábado (3). O senador do PL, agora eleito governador, somava entre 40% e 44,7%. Mesmo com as margens de erro, o máximo que ele alcançava era 45,7% dos votos válidos, já excluindo brancos, nulos e indecisos.

Quem mais se aproximou foi a AtlasIntel, mas mesmo assim com 5,4 pontos percentuais faltando para bater com o resultado deste domingo. E quem passou mais longe foi o Real Time Big Data, que deu 40% para Moro — com a margem de erro, alcançaria, no máximo, 42%.

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Além de não projetarem vitória no primeiro turno, os institutos superestimaram o desempenho dos oponentes de Sergio Moro. Sandro Alex (PSD) fechou a votação com 25,36%, enquanto Requião Filho (PDT) ficou com 23,47%.

O Real Time Big Data, por exemplo, mostrava Sandro Alex (PSD) com 32% das intenções de voto, em segundo lugar. Já a AtlasIntel colocava Requião Filho (PDT) com 31,6%, mais de dez pontos percentuais à frente do candidato do PSD, com 20,2%. Quem mais se aproximou do desempenho da dupla de derrotados foi a Quaest, mas mesmo assim para além da margem de erro.

Veja abaixo o que os institutos de pesquisa projetavam, como ficou o resultado das urnas e a diferença em pontos percentuais (pp):

UrnasSergio Moro: 50,10%Sandro Alex: 25,36%Requião Filho: 23,47% 
Quaest43% (7,1 pp)29% (3,64 pp)27% (3,53 pp)
AtlasIntel44,7% (5,4 pp)20,2% (5,16 pp)31,6% (8,13 pp)
Real Time Big Data40% (10,1 pp)32% (6,64pp)26% (2,53 pp)

Metodologia das pesquisas citadas

  • Real Time Big Data: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 28 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04002/2026.
  • Quaest: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026.
  • AtlasIntel: A AtlasIntel entrevistou 1.812 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.
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