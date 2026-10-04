Paraná registra 83 ocorrências eleitorais e 26 detidos até o fim da tarde deste domingo

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) registrou 83 ocorrências relacionadas às eleições de 2026 até as 17h30 deste domingo (4). Desse total, 82 foram contabilizadas durante o dia de votação e uma no sábado (3). Os registros ocorreram em 56 municípios paranaenses.

De acordo com o balanço mais recente da Operação Eleições 2026, 26 pessoas foram detidas, incluindo uma pessoa apreendida. Durante as ações, as forças de segurança também recolheram 9,6 mil unidades de materiais de campanha, um veículo e R$ 3,9 mil em dinheiro.

Mais de 9 mil agentes atuam na segurança das eleições no Paraná

Para garantir a segurança durante a votação, a Sesp mobilizou 9.447 integrantes das forças de segurança e 2.493 viaturas, em uma operação que abrange os 399 municípios do Paraná.

O trabalho é coordenado pela secretaria a partir do Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, que funciona de forma permanente durante a operação.

O balanço divulgado às 17h30 faz parte do acompanhamento realizado pela Sesp, com atualizações a cada hora.