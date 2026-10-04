Presidente do TRE-PR percorre locais de votação em Curitiba e Região Metropolitana

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, percorreu locais de votação em Curitiba e na Região Metropolitana neste domingo (4), para acompanhar o andamento das eleições e verificar possíveis impactos das chuvas.

Após participar da abertura da auditoria das urnas eletrônicas, o magistrado visitou locais de votação em Curitiba e Quatro Barras. Ele também votou no Clube Curitibano, no bairro Água Verde, e reforçou a importância de levar os números dos candidatos anotados para evitar filas.

Com o início da apuração, o presidente do TRE-PR participará de uma coletiva de imprensa, prevista para as 17h30, no Fórum Eleitoral de Curitiba.