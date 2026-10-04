Eleições 2026

Como saber quem foi o candidato mais votado na sua zona eleitoral

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 04/10/26 16h10
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Fotografia em plano médio do interior de uma seção eleitoral durante o processo de identificação e votação de eleitores. Em primeiro plano, do centro para a direita, veem-se eleitores e mesários posicionados junto a uma mesa de atendimento. Em destaque no canto direito, uma pessoa de cabelos curtos loiros e óculos veste uma jaqueta acolchoada puffer azul-clara e está sentada à mesa segurando uma caneta. Ao seu lado, no centro da imagem, uma mulher de pele clara, cabelos escuros na altura dos ombros e casaco vinho escuro está de pé, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa para realizar a identificação biométrica ou assinar o caderno de votação. No plano intermediário, à esquerda, sobre uma mesa individual de madeira, posiciona-se a cabina de votação de papelão branco com a urna eletrônica acoplada, exibindo as inscrições "JUSTIÇA ELEITORAL", o Brasão da República e "CABINA DE VOTAÇÃO". Ao fundo, observa-se a parede da sala com revestimento de tijolos aparentes à esquerda, quadros brancos escolares e cadeiras alinhadas sob iluminação artificial uniforme de ambiente interno.
Consulta pode ser feita gratuitamente pela internet. Foto: TRE-PR.

A partir das 17h (horário de Brasília), começa a apuração dos resultados das Eleições 2026. Os votos poderão ser acompanhados em tempo real pela internet, por meio das ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

Para os eleitores que desejarem acompanhar a apuração de sua zona eleitoral, o site de divulgação dos resultados permite consultar quais foram os candidatos mais votados nos cargos em disputa em cada região do Brasil, no Paraná ou até mesmo em cada seção eleitoral.

>>> Fique ligado na Tribuna do Paraná para acompanhar a apuração dos votos para o Governo do Paraná e demais cargos a partir das 17h. Clique para acessar!

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Como acompanhar a apuração das Eleições 2026

Os resultados da votação podem ser consultados diretamente no sistema de resultados do TSE. Para acessar as informações, basta entrar no site do Tribunal e seguir o caminho Eleições > Estatísticas > Resultados.

Na plataforma, o eleitor pode selecionar o ano da eleição e aplicar filtros para consultar os dados de uma determinada região. É possível escolher o estado, município e zona eleitoral, além do tipo de eleição, turno e cargo.

A consulta permite acompanhar a votação nominal, com o número de votos recebido individualmente por cada candidata ou candidato.

Veja onde seu candidato foi mais votado

Na página de Resultados, o sistema disponibiliza diferentes formas de consulta, entre elas Estatísticas de Votação e Votação Nominal. Em ambas as opções, os resultados podem ser filtrados de acordo com as informações que o usuário deseja consultar.

Entre os campos disponíveis estão ano, região, estado, município, zona eleitoral, tipo de eleição, turno, eleição e cargo. Depois de preencher os filtros, o sistema apresenta os dados correspondentes à pesquisa.

As informações dos tribunais estaduais são reunidas pelo TSE para formar uma base consolidada de dados eleitorais. Dessa forma, a plataforma permite consultar os resultados e as estatísticas da votação a partir de diferentes recortes geográficos e eleitorais.

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