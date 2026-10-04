Como saber quem foi o candidato mais votado na sua zona eleitoral

A partir das 17h (horário de Brasília), começa a apuração dos resultados das Eleições 2026. Os votos poderão ser acompanhados em tempo real pela internet, por meio das ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

Para os eleitores que desejarem acompanhar a apuração de sua zona eleitoral, o site de divulgação dos resultados permite consultar quais foram os candidatos mais votados nos cargos em disputa em cada região do Brasil, no Paraná ou até mesmo em cada seção eleitoral.

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Como acompanhar a apuração das Eleições 2026

Os resultados da votação podem ser consultados diretamente no sistema de resultados do TSE. Para acessar as informações, basta entrar no site do Tribunal e seguir o caminho Eleições > Estatísticas > Resultados.

Na plataforma, o eleitor pode selecionar o ano da eleição e aplicar filtros para consultar os dados de uma determinada região. É possível escolher o estado, município e zona eleitoral, além do tipo de eleição, turno e cargo.

A consulta permite acompanhar a votação nominal, com o número de votos recebido individualmente por cada candidata ou candidato.

Veja onde seu candidato foi mais votado

Na página de Resultados, o sistema disponibiliza diferentes formas de consulta, entre elas Estatísticas de Votação e Votação Nominal. Em ambas as opções, os resultados podem ser filtrados de acordo com as informações que o usuário deseja consultar.

Entre os campos disponíveis estão ano, região, estado, município, zona eleitoral, tipo de eleição, turno, eleição e cargo. Depois de preencher os filtros, o sistema apresenta os dados correspondentes à pesquisa.

As informações dos tribunais estaduais são reunidas pelo TSE para formar uma base consolidada de dados eleitorais. Dessa forma, a plataforma permite consultar os resultados e as estatísticas da votação a partir de diferentes recortes geográficos e eleitorais.