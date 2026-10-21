El Niño ‘muito forte’ pode ir até março, com risco aumentado de enxurradas no Paraná

O Paraná deve seguir registrando chuvas acima da média até dezembro, com episódios de precipitação intensa concentrados em poucos dias e maior frequência de tempestades severas durante a primavera e o início do verão.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) está relacionada ao fortalecimento do El Niño, que deve atingir seu pico entre novembro e janeiro e permanecer na categoria “muito forte” até março de 2027.

Os maiores desvios de chuva em relação à média histórica são esperados nas regiões Centro-Sul, Sul, Oeste e Sudoeste, embora a previsão seja de precipitação acima da média em todo o estado.

O meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib explica que setembro já foi marcado por chuvas acima da média em todas as regiões paranaenses. Além da transição do inverno para a primavera, que intensifica a atuação de sistemas meteorológicos sobre o estado, o El Niño contribuiu para as condições atmosféricas que favorecem a ocorrência de chuva.

“Ele favorece que tenhamos mais energia, mais calor e umidade na atmosfera para intensificar os fenômenos que acontecem aqui sobre o estado”, afirma Kneib, ao explicar a influência do fenômeno no Paraná.

A tendência, segundo o meteorologista, é que esse padrão continue ao longo da primavera e no início do verão de 2026/2027. A preocupação não está apenas no volume acumulado de chuva, mas também na concentração da precipitação em intervalos curtos. Em determinados episódios, o volume pode se aproximar da média esperada para um mês inteiro em apenas alguns dias.

“Em alguns momentos vamos ter um volume de chuva muito significativo, muito elevado, em intervalo muito curto, ou seja, em poucos dias deve chover muito e às vezes esse volume pode ser equivalente à média do mês”, diz.

Esse comportamento aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e inundações, sobretudo em áreas vulneráveis ou com problemas de drenagem. O Simepar também prevê maior frequência de tempestades severas, acompanhadas de raios, granizo e vendavais.

El Niño pode aumentar temperaturas em 3°C acima da média

A temperatura medida pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) para monitorar o El Niño atingiu 2,1°C acima da média em setembro na área de referência para monitoramento do fenômeno.

O índice vem subindo de forma consistente desde abril. As previsões dos institutos internacionais indicam que a anomalia de temperatura pode chegar a 3,3°C entre novembro e janeiro. Segundo o Simepar, há 83% de probabilidade de que o episódio esteja entre os mais intensos do El Niño registrados desde 1950.

Depois do pico, a tendência é de um enfraquecimento gradual desses efeitos. Ainda assim, a NOAA estima em 83% a probabilidade de que ele permaneça na categoria muito forte até o fim do verão, em março de 2027.

O fenômeno meteorológico altera padrões de vento, temperatura e precipitação em diferentes partes do planeta. No Paraná, a influência aumenta a probabilidade de condições favoráveis a chuvas intensas, mas não determina isoladamente a ocorrência de temporais. Já a distribuição da chuva depende também dos sistemas meteorológicos que atuam em cada período, como frentes frias e áreas de baixa pressão.

Defesa Civil intensifica preparação dos municípios

Diante da previsão de chuvas intensas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) intensificou as ações preventivas junto às prefeituras. Os dez Núcleos de Atuação Regional realizaram encontros com os coordenadores municipais para orientar medidas de preparação, como limpeza de bueiros e galerias, desassoreamento de rios e canais e atualização dos planos de contingência.

Até a segunda semana de outubro, 278 das 399 prefeituras paranaenses haviam realizado ao menos uma ação preventiva. O levantamento do Simepar considera atividades como manutenção da drenagem, participação em reuniões de orientação e realização de simulados.

A preparação também envolve as escolas estaduais. A Defesa Civil e a Secretaria de Estado da Educação (Seed) iniciaram treinamentos que preveem exercícios simulados em mais de 2 mil colégios.

Um guia gratuito reúne orientações para como alunos devem agir diante de casos de vendaval, granizo, inundação e alagamento e orienta diretores e professores a organizar protocolos de resposta.

Como receber alertas

A Defesa Civil do Paraná mantém monitoramento com apoio de meteorologistas do Simepar para acompanhar as condições meteorológicas e emitir alertas em caso de risco de eventos severos.

Para receber os avisos por SMS, é necessário enviar o CEP para o número 40199. Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, cadastrando o número (61) 2034-2611 e seguindo as instruções para informar o CEP, o município ou a localização.

A orientação das duas entidades é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e os comunicados oficiais, especialmente durante episódios de chuva intensa, vendavais e outros eventos extremos.