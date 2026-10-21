Queda de barreira bloqueia trecho da PR-092; veja as interdições em rodovias nesta quarta (21)

As rodovias do Paraná registram pontos de atenção críticos nesta quarta-feira (21), com interdições totais em trechos estaduais em decorrência de intempéries recentes.

Na PR-460, em Pitanga, a pista permanece totalmente interditada no km 8 devido ao rompimento de um aterro provocado pelo grande volume de água, onde equipes do DER-PR atuam na contenção da erosão.

Na PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, o tráfego segue totalmente bloqueado no km 79 em razão de um escorregamento de terra e queda de barreira sobre a pista.

Confira, a seguir, os principais pontos de atenção no Paraná:

Interdições parciais e Estrada da Ribeira

Bloqueios parciais e operações em sistema pare-e-siga exigem atenção e paciência dos motoristas ao longo do dia em diversas regiões. Na BR-476 (Estrada da Ribeira), há fluxo em meia pista com obras em andamento nos quilômetros 5 e 14,5 (Adrianópolis), 45 ao 47 (Tunas do Paraná), 67 e 88 (Bocaiúva do Sul).

Manutenção da Concessionária Motiva Paraná

A concessionária Motiva Paraná conduz intervenções de manutenção viária em rodovias federais que podem provocar retenções pontuais e desvios:

PR-445 (Irerê a Lerroville): Haverá interdição temporária nesta quarta-feira (21) e no sábado (24) para detonação de rochas no km 32, a partir das 9h, com previsão de interrupção do tráfego por aproximadamente 40 minutos. A medida integra as obras de duplicação da rodovia sob gestão do DER-PR, e a concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ou reprogramarem a viagem.

Haverá interdição temporária nesta quarta-feira (21) e no sábado (24) para detonação de rochas no km 32, a partir das 9h, com previsão de interrupção do tráfego por aproximadamente 40 minutos. A medida integra as obras de duplicação da rodovia sob gestão do DER-PR, e a concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ou reprogramarem a viagem. BR-376 (Ortigueira a Imbaú): Obras de recuperação de pavimento e melhorias de segurança entre o km 330 e o km 388.

Obras de recuperação de pavimento e melhorias de segurança entre o km 330 e o km 388. BR-369 (Arapongas a Apucarana): Serviços de reparo no pavimento, sinalização e roçada entre o km 182 e o km 200.

Serviços de reparo no pavimento, sinalização e roçada entre o km 182 e o km 200. BR-373 (Região de Prudentópolis): Operações de tapa-buracos e manutenção viária entre o km 164 e o km 183.

Intervenções e bloqueios da Via Araucária

A concessionária Via Araucária cumpre agenda de obras em ambos os sentidos nas rodovias BR-277 e BR-373, dividida entre períodos diurnos e noturnos:

Atividades Diurnas (07h às 17h): BR-277: Instalação de dreno de pavimento em Irati (km 249 ao km 266); pintura de faixas em Palmeira no km 177; fresagem e recomposição em Palmeira (km 175 ao km 180), Teixeira Soares (km 225 ao km 230) e Irati no km 255. BR-373: Montagem de cortinas no trecho de Imbituva (km 225 ao km 235).

Atividades Noturnas (19h às 05h): BR-277: Refilamento de bordo no trecho entre Curitiba e Balsa Nova (km 107 ao km 147); e execução de dreno profundo em Campo Largo (km 112 ao km 116).



Obras e Conservação da EPR Litoral Pioneiro

A concessionária EPR Litoral Pioneiro mobiliza frentes de pavimentação, ampliação e manutenção que podem ocasionar interdições temporárias de faixa:

PR-239: Serviços de manutenção com operação Pare e Siga no km 07.

BR-277: Aplicação de sinalização horizontal do km 36 ao km 45 (sentido Litoral); fresagem do km 45 ao km 47 (sentido Litoral); e obras de ampliação em ambos os sentidos do km 68 ao km 83.

BR-153: Obras de ampliação do km 01 ao km 52 em ambos os sentidos.

BR-369: Obras de ampliação do km 04 ao km 22 em ambos os sentidos.

PR-092: Manutenção do sistema de drenagem (km 207 ao km 209) e serviços de manutenção com sistema Pare e Siga nos trechos do km 262 ao km 267 e do km 313 ao km 314.

PR-151: Fresagem em sistema Pare e Siga (km 205 ao km 207); microrrevestimento em ambos os sentidos (km 255 ao km 257); manutenção pontual no km 286 e do km 291 ao km 293; além de sinalização horizontal do km 291 ao km 296.