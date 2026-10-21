Trânsito em Curitiba: obras do Inter 2 afetam 5 bairros e bloqueiam ruas nesta quarta (21)

Nesta terça-feira (21), motoristas e pedestres que circulam pela capital enfrentam novas intervenções viárias de grande impacto, com destaque para o início do bloqueio na Rua Ulises Vieira, no Vila Izabel, e na Rua André Szalbot, no Capão Raso.

Além de diversas frentes de drenagem, pavimentação e melhorias estruturais espalhadas pelas diferentes regiões da cidade, exigindo atenção redobrada aos desvios e rotas alternativas.

Obras

Bloqueio na Rua Ulises Vieira no Vila Izabel

A via registra bloqueio no sentido Santa Quitéria/Portão, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, para a realização de obras do Novo Inter 2, com duração prevista de cerca de 90 dias a partir do dia 20 de outubro. O sentido contrário permanece liberado para o tráfego.

Bloqueio total na Rua André Szalbot no Capão Raso

A rua apresenta interdição total entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy para obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro, iniciadas em 20 de outubro e com duração prevista de cerca de 90 dias. Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Sistema pare e siga no Portão

O cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil opera em sistema pare e siga, das 8h às 18h, para a continuidade das frentes estruturais do Novo Inter 2, exigindo cautela e respeito à sinalização local.

Bloqueio parcial nas Mercês

A Rua Alcides Munhoz mantém interdição parcial na faixa da esquerda entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para as obras do Novo Inter 2, iniciadas em 15 de outubro com duração prevista de 90 dias (restam 85 dias). O acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver continua garantido.

Obras de drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe intervenções de drenagem iniciadas em 15 de outubro (restam 8 dias do prazo total de 15 dias). A circulação de veículos e ônibus permanece liberada, mas com possíveis interferências devido à movimentação de maquinário e operários.

Drenagem na Rua Toni Buso no Parolin

O trecho compreendido entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via registra bloqueio parcial, das 9h às 16h30, iniciado em 13 de outubro para ampliação da rede de águas pluviais (restam 7 dias do período total de duas semanas).

Reciclagem asfáltica no Alto Boqueirão

Na Rua Expedicionário Bruno Estrifica, os serviços iniciados em 15 de outubro seguem após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário (restam 3 dias do prazo de 10 dias); no mesmo bairro, a Rua Cidade de Figueira (entre Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart) também passa por recuperação asfáltica iniciada em 16 de outubro (restam 3 dias dos 10 previstos).

Bloqueios

Galeria celular na Rua Alberto Cominese no Tatuquara

A região da ponte segue com interdição total iniciada em 6 de outubro devido à erosão na cabeceira, restando 30 dias para o cumprimento do período total de 45 dias de bloqueio, exigindo que os motoristas busquem rotas alternativas.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina no Portão

A canaleta exclusiva do transporte coletivo permanece bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny para o avanço das intervenções do Novo Inter 2, com os ônibus circulando temporariamente pela pista lenta mista por um prazo total de 90 dias iniciados em 9 de outubro (restam 78 dias).