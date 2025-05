É oficial! Paraná terá “filial” de um dos museus mais importantes do mundo

Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, está prestes a entrar no mapa cultural mundial. A cidade foi escolhida para abrigar o Centro Pompidou Paraná, primeira filial nas Américas do renomado museu francês. A parceria foi oficializada nesta quinta-feira (28) em Paris, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do presidente da instituição, Laurent Le Bon.

O anúncio marca uma nova fase na colaboração iniciada em 2022, colocando Foz do Iguaçu ao lado de cidades como Málaga, Bruxelas e Xangai na estratégia internacional do Pompidou.

“É um dia histórico. O Centro Pompidou está entre os cinco maiores museus do planeta e a unidade do Paraná será a primeira no hemisfério Sul”, destacou Ratinho Junior, ressaltando o impacto cultural e turístico do projeto.

Com investimento estimado de R$ 200 milhões pelo Governo do Estado, o museu será construído próximo ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A previsão é publicar a licitação ainda este ano, com inauguração prevista para 2027.

O acordo prevê uma cooperação inicial de cinco anos, com o Centre Pompidou oferecendo apoio técnico no desenvolvimento do conceito curatorial e arquitetônico do espaço. O plano inclui também ações educativas para formação de públicos e profissionais da cultura.

Luciana Casagrande Pereira, secretária estadual da Cultura, ressaltou o pioneirismo do projeto: “É um momento histórico por se tratar do primeiro museu internacional da América Latina. A expectativa é abrirmos a licitação ainda neste ano”. Laurent Le Bon, presidente do Centre Pompidou, expressou entusiasmo com a parceria: “A unidade do Paraná terá o DNA do Centre Pompidou de Paris, mas com uma nova arquitetura que conecta a arte à natureza”.

O Centro Pompidou Paraná pretende destacar a produção artística latino-americana e valorizar o dinamismo cultural da Tríplice Fronteira. Sua localização, próxima às Cataratas do Iguaçu, potencializa o apelo turístico do projeto.

O público terá acesso a parte do acervo do Centre Pompidou, que conta com cerca de 140 mil obras de arte moderna e contemporânea, além de exposições que dialoguem com a produção cultural latino-americana e de outros países do Sul Global.

Carolina Loch, diretora de implantação do Centro Pompidou Paraná, define a visão do projeto: “Nossa intenção é que seja um ponto de encontro para estudantes, artistas em formação e consolidação, visitantes do mundo inteiro e, sobretudo, para quem acredita que a arte é uma ferramenta de transformação social”.

O complexo incluirá praça pública, salas de exposição, áreas para espetáculos, ateliês educativos, biblioteca de pesquisa, laboratórios artísticos, loja e restaurante. O projeto final deve ser apresentado no segundo semestre deste ano, junto com a licitação para execução das obras.

A identidade visual e a marca definitiva do museu serão lançadas em setembro, quando também será publicado o edital de construção. Enquanto isso, os trabalhos técnicos e curatoriais continuam em parceria com o Centre Pompidou.

Governador Ratinho Júnior com autoridades francesas em paris. Foto: Jonathan Campos / AEN

Projeto assinado por “mestre” paraguaio

O projeto arquitetônico está a cargo do renomado arquiteto paraguaio Solano Benítez, reconhecido mundialmente pelo uso criativo de materiais sustentáveis como o tijolo cerâmico. Premiado com o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2016, Benítez propõe uma construção que se integre ao território e valorize soluções de baixo impacto ambiental.

