A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu que Talita dos Santos Ribeiro, de 31 anos, agiu sozinha no assassinato de dois vendedores de veículos em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. O inquérito foi finalizado nesta segunda-feira (16).

Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, e Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53, foram mortos em 3 de novembro durante uma negociação de uma Fiat Toro avaliada em R$ 150 mil.

Inicialmente, duas mulheres foram presas suspeitas de participação no crime. No entanto, a investigação apontou que apenas Talita esteve envolvida nos assassinatos, sem o conhecimento da companheira. A mulher continua presa e foi indiciada por duplo latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo o delegado Isaías Fernandes Machado, Talita teria planejado uma emboscada para roubar a caminhonete e presentear a namorada. A conclusão foi baseada em diferentes provas, incluindo imagens de câmeras de segurança da residência das investigadas. Em depoimento, Talita negou os crimes.

Vítimas foram atraídas durante negociação de caminhonete

As vítimas trabalhavam e moravam em uma revenda de veículos em Carlópolis, no Norte Pioneiro. Elas viajaram cerca de 130 quilômetros até Sengés para apresentar o veículo à suspeita, que já conversava com Raffael havia aproximadamente uma semana e era cliente da loja.

O encontro estava marcado para o distrito de Reianópolis, mas Talita tentou alterar o local para uma ponte sobre o Rio Jaguariaíva, na divisa entre Sengés e São José da Boa Vista. A mudança não foi aceita pelo vendedor.

No dia do crime, Talita entrou na Fiat Toro com Raffael, simulando um teste de direção. A cerca de cinco quilômetros do encontro, atirou pelo menos quatro vezes contra ele. Depois, convenceu Aguinaldo de que o vendedor estaria passando mal e o levou até uma região de mata, onde também o matou com pelo menos três disparos.

Após os assassinatos, a mulher deixou a caminhonete em um lavacar de São José da Boa Vista e voltou de táxi a Sengés. De dentro do carro de Aguinaldo, roubou cerca de R$ 1,2 milhão em cheques e R$ 15 mil em dinheiro. Os valores seriam utilizados pelas vítimas para pagamentos e depósitos bancários.

A polícia recuperou a Fiat Toro e parte dos bens roubados. Na casa da suspeita, também foram encontrados uma motocicleta roubada, munições, carregadores e roupas com manchas de sangue. Talita e a companheira foram presas pela Polícia Militar em Wenceslau Braz.

A investigação ainda aponta Talita como suspeita de outros crimes, incluindo roubo de motocicleta, extorsão à mão armada e furto de arma de fogo em São José da Boa Vista, além de estelionato em Santo Antônio da Platina. As informações são do Boa Noite Paraná, da RPC TV.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa de Talita e mantém o espaço aberto para manifestações.