Dupla sertaneja famosa leva evento com churrasco liberado pra Maringá

O Churrasco On Fire, considerado pelos organizadores um dos maiores eventos gastronômicos/musicais do Brasil, chega a Maringá, Noroeste do Paraná, no dia 8 de agosto. A partir das 15h, o Parque de Exposições da cidade abre os portões para quem gosta de sertanejo e churrasco. Idealizado pela dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, o projeto oferece para quem comprar ingresso open de churras premium.

Além disso, serão oferecida música ao vivo e experiências imersivas. Os ingressos para o Churrasco On Fire em Maringá já estão disponíveis pela Byma e são limitados.

“Que alegria poder voltar para Maringá com o Churrasco On Fire. Estamos preparando uma tarde com muitas novidades, interações e aquela mistura de música boa com open churras premium que faz o nosso evento ser único”, afirma Fernando.

O open churras premium é um dos principais atrativos do evento. O cardápio disponível ao público inclui cortes nobres como:

picanha,

ancho,

chorizo,

brisket,

costela fogo de chão,

cortes suínos,

pork belly,

peixes,

steaks,

choripan com chimichurri,

linguiça la pizza,

hambúrgueres,

pão de alho,

farofa, massas, legumes grelhados, milho cremoso e sobremesas como panqueca de doce de leite, arroz doce e pão doce na brasa.

A operação gastronômica fica sob responsabilidade do Team On Fire, equipe formada por mestres churrasqueiros (são cerca de 300 por edição) que comandam o preparo das carnes e o atendimento nas estações.

O evento é conhecido pela Máquina do Churrasco, uma carreta gourmet exclusiva com 40 m² de área fechada e 350 m² de área aberta. Desenvolvida por Fernando e Sorocaba em parceria com Camaleão Cenografia e Artmill, a estrutura concentra a preparação dos cortes premium no primeiro andar, onde os parrilleros trabalham.

A Máquina também possui uma roda gigante de cortes especiais e se transforma em palco, posicionada no centro do público, integrando gastronomia e espetáculo de forma inédita.

O Churrasco On Fire afirma possuir o maior palco itinerante da América Latina, formado por 12 espaços distintos distribuídos estrategicamente pelo local. Não há palco principal fixo. A proposta busca criar proximidade e mobilidade, permitindo que a apresentação aconteça em diferentes pontos do espaço.

Durante o espetáculo, Fernando prepara ao vivo seu tradicional arroz carreteiro em parceria, em um espaço dedicado no palco, incorporando a gastronomia ao roteiro do show. O repertório apresentado é exclusivo para o festival. A dupla também surpreende o público com ações especiais, como o delivery de churrasco realizado por drones, integrando tecnologia e experiência ao espetáculo.

“Cada detalhe foi pensado para que as pessoas vivam uma experiência completa, intensa, inédita e do jeito que o Churrasco On Fire nasceu para ser. Prepare-se para o verdadeiro Parque do Churrasco com a gente em Maringá”, descreve Sorocaba.