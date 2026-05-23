9 acompanhamentos para churrasco que vão além da farofa tradicional

O churrasco, por si só, já é uma refeição saborosa e muito apreciada, mas pode ficar ainda mais gostoso quando servido com os acompanhamentos certos. Esses complementos não apenas enriquecem a refeição, mas também tornam a experiência mais completa e especial, reunindo aromas, texturas e sabores que combinam perfeitamente com as carnes.

Abaixo, confira 9 receitas de acompanhamento para churrasco!

1. Arroz carreteiro

Ingredientes

1/2 xícara de chá de bacon picado

1/2 xícara de chá de linguiça calabresa picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão verde sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de carne-seca ​

​ 1 cenoura descascada e picada

2 xícaras de chá de arroz

Sal e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Carne-seca

Limpe a carne-seca e corte em pedaços. Coloque em um recipiente, cubra com água e tampe com plástico-filme. Leve à geladeira por 12 horas, trocando a água a cada 4 horas. Depois, descarte a água, coloque a carne-seca em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne. Reserve.

Arroz

Em uma panela, coloque o bacon e a calabresa e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até a cebola murchar. Acrescente o pimentão e a cenoura e refogue por mais 5 minutos. Junte a carne-seca e o arroz e misture. Tempere com sal, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, salpique com cebolinha e sirva em seguida.

2. Cebola caramelizada

Ingredientes

4 cebolas cortadas em pétalas

cortadas em pétalas 2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga e o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as cebolas e cozinhe lentamente por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente o açúcar mascavo, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Continue cozinhando até as cebolas ficarem douradas e caramelizadas. Sirva quente ao lado das carnes.

Couve refogada (Imagem: NANCY AYUMI KUNIHIRO | Shutterstock)

3. Couve refogada

Ingredientes

1 maço de couve higienizada e fatiada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a couve fatiada e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.

4. Molho de alho

Ingredientes

250 ml de leite integral gelado

integral gelado 3 dentes de alho descascados e amassados

Sal, óleo e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite integral e bata na velocidade máxima. Sem parar de bater, adicione o óleo em fio até obter um creme. Acrescente o alho, o sal e o orégano e continue batendo para incorporar. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.

Salada de maionese (Imagem: Nitr | Shutterstock)

5. Salada de maionese

Ingredientes

250 g de maionese

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

280 g de milho-verde em conserva

280 g de ervilha em conserva

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde, a ervilha e a cebolinha e misture. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

6. Vinagrete de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi e o suco de limão e misture. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Batata assada com dill (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

7. Batata assada com dill

Ingredientes

1 kg de batata com casca

com casca 3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de sal

Água para cozinhar

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de dill fresco picado

1 colher de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, até começar a ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e corte-a ao meio. Transfira para uma assadeira grande e regue com azeite de oliva e manteiga derretida. Tempere com a páprica defumada, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os pedaços.

Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 35 minutos, mexendo na metade do tempo, até a batata ficar dourada e levemente crocante nas bordas. Retire do forno e finalize com dill por cima. Sirva quente.

8. Pão de alho recheado

Ingredientes

1 pão francês cortado em fatias grossas

francês cortado em fatias grossas 100 g de manteiga

3 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga, o alho, a salsinha, o queijo parmesão e o sal e misture até formar uma pasta homogênea. Com uma colher, espalhe essa mistura entre as fatias do pão. Leve à churrasqueira e asse até dourar. Sirva em seguida.

9. Abobrinha grelhada com parmesão e limão

Ingredientes

3 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para grelhar

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as abobrinhas com azeite de oliva, alho em pó, sal e pimenta-do-reino. Grelhe em uma frigideira em fogo médio com um fio de óleo até dourarem dos dois lados. Transfira para uma travessa, regue com o suco de limão e finalize com queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.