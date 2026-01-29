Drone agiliza resgate e localiza homem perdido em mata do Paraná em 7 minutos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O uso de um drone de alta tecnologia, equipado com câmera termal, alto-falante e holofotes, foi decisivo para que o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) localizasse e resgatasse rapidamente um homem perdido em uma área de mata entre os municípios de Altônia e São Jorge do Patrocínio, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (28/01).

O chamado foi registrado pelo telefone de emergência 193, quando o homem relatou que estava desorientado e não conseguia retornar por conta própria da área de mata, que fica próxima ao Rio Caju, na divisa entre os dois municípios.

A Central de Operações acionou a equipe do CBMPR de Altônia, que se deslocou até a região com um caminhão e uma viatura específicas para buscas e salvamentos, além de um dos drones adquiridos pelo Governo do Estado para esse tipo de ocorrência.

Após a decolagem do equipamento, os bombeiros iniciaram as buscas aéreas com base no último rumo informado pela vítima. Em apenas sete minutos, o homem foi localizado pela câmera termal do drone, que identificou a presença dele próximo a uma árvore, em meio à vegetação fechada.

Sem drone, busca poderia demorar de três a quatro horas

Para ter ideia da diferença causada pelo equipamento, buscar por vítimas em condições semelhantes sem o uso do drone costumam demorar de três a quatro horas em média, segundo estimativas do CBMPR.

Com a vítima localizada, os bombeiros fizeram contato com por meio do alto-falante acoplado ao equipamento. Ela estava perdido há cerca de 3 horas e respondeu por gestos, informando estar bem fisicamente, apenas sem conseguir encontrar o caminho de volta.

As coordenadas foram então identificadas com auxílio de GPS portátil, permitindo que a equipe se deslocasse por terra até o ponto exato.

Durante todo o trajeto, o drone continuou sendo utilizado para iluminar o caminho com holofotes, guiando os bombeiros até a vítima. O homem, de 50 anos, foi encontrado com pequenas escoriações, dispensando encaminhamento hospitalar.

Uso da tecnologia

Segundo o sargento Douglas Arcanjo Dias, da 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Umuarama, que também é instrutor do Curso de Piloto de Aeronaves Remotamente Pilotadas da Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM), o uso do drone foi determinante para o sucesso da operação. “O uso da tecnologia foi primordial nesse tipo de ocorrência, tanto pela rápida localização da vítima quanto pelo uso dos alto-falantes, que permitiram tranquilizar o homem, verificar o estado de saúde dele e orientar a equipe sobre as melhores condições para o resgate”, afirmou.

Dias explica que os recursos embarcados na aeronave também garantiram mais segurança aos bombeiros durante o deslocamento por terra. “Os holofotes auxiliaram as equipes de resgate a chegar até a vítima em segurança e realizar o salvamento, especialmente porque se tratava de um local de difícil acesso, com áreas alagadas”, acrescentou o sargento.

Os novos drones fazem parte de um conjunto de equipamentos de alta tecnologia incorporados pelo governo ao Corpo de Bombeiros desde o fim de 2024, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências de busca, salvamento e prevenção.