Noite em museu de Curitiba tem visita guiada e bloco de carnaval

Quem aprecia cultura e história terá duas oportunidades imperdíveis no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) em fevereiro. O espaço cultural prepara uma visita guiada noturna e um encontro com artistas carnavalescos, ambas atividades gratuitas organizadas pelo Setor Educativo do museu.

A primeira atração acontece já na próxima semana, no dia 4 de fevereiro, uma quinta-feira. A partir das 18h, os visitantes poderão conhecer o Palácio da Liberdade, prédio histórico que abriga o MIS-PR, em uma visita mediada especial. Durante o percurso, os participantes terão acesso a salas como “Bicho do Paraná”, “Imagem e Som” e “Governo do Paraná”, onde poderão explorar parte do impressionante acervo do museu, que conta com mais de 3 milhões de itens.

Para participar dessa primeira atividade, é necessário garantir vaga. São apenas 30 lugares disponíveis e a inscrição deve ser feita online com antecedência.

No final do mês, dia 26 de fevereiro, o MIS-PR abre suas portas às 19h para receber integrantes do Bloco Pré-Carnavalesco Garibaldis e Sacis. O grupo, que anima o pré-carnaval de Curitiba desde 1999, participará de um bate-papo sobre sua história e trajetória. Para este encontro, não é necessário fazer inscrição prévia – basta comparecer.

As duas atividades acontecem na sede do MIS-PR, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 395, no Centro de Curitiba. Quem desejar mais informações pode entrar em contato diretamente pelo e-mail educativomis@seec.pr.gov.br.