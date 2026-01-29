Carnaval 2026: Montagem na Marechal Deodoro altera trânsito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) iniciou esta semana a montagem da estrutura para os desfiles do Carnaval 2026 na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba. Os desfiles acontecerão nos dias 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo), alterando o trânsito na região.

Para a preparação do evento, haverá bloqueios no trânsito em diferentes horários no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Durante o dia, das 8h às 20h, a Marechal Deodoro fica parcialmente interditada, com o tráfego concentrado nas duas faixas da direita. À noite, das 20h às 5h, ocorrem bloqueios totais para movimentação das estruturas.

A festa contará com a participação de dez escolas de samba, cinco do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso. A programação inclui ainda blocos, baile infantil e a tradicional Zombie Walk. Para garantir segurança e conforto, a arquibancada terá capacidade para 3 mil pessoas, com espaços reservados para pessoas com deficiência.

Serão instalados 140 banheiros químicos e o evento contará com ambulatório, cinco ambulâncias, equipes de segurança e brigadistas. Uma praça de alimentação será montada na Rua Monsenhor Celso, com barracas e food trucks distribuídos ao longo do percurso.