Motoristas devem dar passagem a ambulâncias em emergências, orienta Setran

A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba orienta que motoristas devem abrir passagem e parar, se necessário, para veículos de emergência como ambulâncias, viaturas policiais e carros de bombeiros quando estiverem com sirene e luz vermelha ligadas. Essa prioridade é garantida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para preservar vidas.

De acordo com o artigo 189 do CTB, não dar passagem a veículos de emergência identificados é infração gravíssima, com multa e 7 pontos na CNH. Em vias com radares, não há emissão de multas quando o motorista ultrapassa limites exclusivamente para ceder passagem a veículos de emergência.

Gustavo Garrett, superintendente de Trânsito, explica que as imagens dos radares são analisadas por agentes. Se identificarem que o avanço foi para dar passagem a um veículo de emergência, a imagem é descartada sem gerar multa. Caso uma multa seja emitida por engano, o motorista pode apresentar recurso pelo site www.transito.curitiba.pr.gov.br.

Para mais informações, os cidadãos podem contatar a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito – Superintendência de Trânsito, localizada na Avenida Senador Souza Naves, 312, Alto da XV. O atendimento ao público ocorre das 8h às 14h, e o telefone para contato é (41) 3350-3608.