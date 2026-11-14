Domingo terá calor acima de 30°C e risco de granizo no Paraná

O domingo (15) deve ser de tempestades, alerta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Mesmo assim, a previsão do tempo indica que as temperaturas devem ficar próximas ou levemente acima de 30°C em todo o estado.

“No Oeste e Noroeste, as instabilidades podem ocorrer já entre a madrugada e a manhã. Nas demais regiões, a formação das áreas de chuva deve ocorrer principalmente a partir da tarde”, detalha a meteorologista do Simepar, Julia Munhoz.

Além disso, as tempestades podem trazer rajadas de vento acima de 60 km/h e até mesmo granizo. O padrão de chuva impulsionada pelo forte aquecimento, principalmente durante a tarde, deve seguir também na próxima segunda-feira (16). Mas, em comparação com domingo, as precipitações devem ser mais isoladas e regulares.

Alertas vigentes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade que abrange todas as regiões do Paraná, com início à meia-noite. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Já a Defesa Civil emitiu um alerta amarelo na maior parte do estado, com abrangência nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Centro-Ocidental, Campos Gerais, Sudeste e a Região Metropolitana de Curitiba.

Especialmente a partir da tarde, podem ocorrer pancadas fortes em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas e queda localizada de granizo. As condições podem provocar queda de galhos e árvores, alagamentos, destelhamentos pontuais e danos em plantações.