Dois deputados do Paraná não votaram pela isenção do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou com 493 votos favoráveis o projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Apesar de não ter tido voto contrário, 18 deputados não votaram, entre eles, dois do Paraná: Geraldo Mendes (União Brasil), de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e Luciano Alves (PSD-PR), de Foz do Iguaçu, no oeste.

Pelas redes sociais, internautas cobraram o posicionamento dos deputados. Em um dos comentários, uma seguidora questiona: “Não votou na isenção do IR por que, deputado?”.

Nenhum dos parlamentares se manifestou sobre o caso. Além deles, em outros estados, outro deputado do União Brasil não votou, assim como seis do PL, três do MDB, dois do PP, dois do Podemos, um do PDT e um do PT. Confira a lista completa:

Detinha (PL-MA)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Fábio Macedo (Podemos-MA)

Fausto Pinato (PP-SP)

Geraldo Mendes (União-PR)

Hercílio Diniz (MDB-MG)

José Medeiros (PL-MT)

Juarez Costa (MDB-MT)

Luciano Alves (PSD-PR)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marcos Soares (União-RJ)

Mauro Benevides (PDT-CE)

Nelinho Freitas (MDB-CE)

Nelson Barbudo (PL-MT)

Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

Samuel Santos (Podemos-GO)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Zé Adriano (PP-AC)

Projeto de isenção do IR avança ao senado

A proposta que concede desconto para zerar o IRPF de quem ganha até R$ 5 mil mensais, também institui cobrança adicional para aqueles com rendimento tributável acima de R$ 600 mil ao ano. Com a aprovação, agora o projeto será enviada ao Senado.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda é um avanço na justiça social brasileira. “É um alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores e aposentados de todo o país”, declarou.

Segundo ele, a votação foi um marco de justiça fiscal e de união.