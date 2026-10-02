Detonação de rochas e obras alteram trânsito nas rodovias do Paraná nesta sexta (2)

Nesta sexta-feira (2), as rodovias do Paraná têm pontos de atenção por causa de bloqueios totais programados, obras de ampliação e restauração, operações em sistema Pare e Siga e reflexos de ocorrências recentes. Motoristas devem ficar atentos às interdições e respeitar a sinalização e a orientação das equipes nos trechos afetados.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta aos condutores para o fim de semana: haverá restrição de tráfego para veículos de carga pesada e com excesso de dimensões no domingo (4), dia do 1º turno das Eleições 2026, das 7h às 18h, em todas as rodovias federais de pista simples do estado.

Detonação de rochas

PRC-466/Campos Gerais (Turvo)

O tráfego será totalmente interditado nesta sexta-feira (2), das 14h às 17h, no km 223, próximo ao acesso principal de Turvo. A interrupção é necessária para operações de desmonte de rochas com uso de explosivos. Haverá sinal sonoro de evacuação na área antes dos acionamentos.

Principais obras

A concessionária EPR Litoral Pioneiro realiza obras de pavimentação, ampliação e manutenção do pavimento, além de serviços contínuos de conservação (como roçada, limpeza do sistema de drenagem e manutenção de dispositivos de segurança) que podem ocasionar bloqueio de faixas:

BR-277: km 56 ao km 57 (Litoral): Serviços de fresagem no sentido Litoral. km 68 ao km 83 (São José dos Pinhais / Serra): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

BR-153: km 01 ao km 52 (Jacarezinho / Santo Antônio da Platina): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

BR-369: km 04 ao km 22 (Cornélio Procópio / Cambará): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

PR-092: km 241 ao km 244: Fresagem em ambos os sentidos com operação Pare e Siga. km 262 e km 269: Manutenção da pista e conservação.

PR-151: km 276 ao km 280: Serviços de refilamento.

PR-508 / Rodovia das Praias: km 03 ao km 05: Micropavimentação no sentido BR-277.



Trechos em Pare e Siga

BR-376/Serra de Guaratuba (Ligação PR-SC)

O trânsito na descida para o litoral catarinense segue com lentidão e reflexos de congestionamento. Embora a pista já tenha sido limpa e liberada após o incêndio em uma carreta registrado na quinta-feira (1º), o fluxo de veículos continua pesado devido ao volume acumulado.

BR-476/Estrada da Ribeira

A rodovia opera com fluxo em meia pista no sistema Pare e Siga nos seguintes pontos com obras de reparo e contenção em andamento:

km 6 (Adrianópolis) – Interdição parcial.

(Adrianópolis) – Interdição parcial. km 14,5 (Adrianópolis) – Interdição parcial.

(Adrianópolis) – Interdição parcial. km 46 (Tunas do Paraná) – Interdição parcial.

(Tunas do Paraná) – Interdição parcial. km 87,8 (Bocaiúva do Sul) – Interdição parcial.

PR-471/Sudoeste (Salto do Lontra a Nova Prata do Iguaçu)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executa obras de restauração na altura do km 241, com tráfego operando em sistema Pare e Siga. As equipes realizam remendos superficiais com recomposição em concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ), além da aplicação de reforço de capa com asfalto modificado por polímero para aumentar a resistência ao tráfego pesado.

Regional Norte

Até sábado (3), operações Pare e Siga e retenções temporárias de trânsito para manutenção ocorrem nos seguintes trechos:

PR-340: entre Jaguapitã e Guaraci.

entre Jaguapitã e Guaraci. PR-090: trechos de ligação em Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá.

trechos de ligação em Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá. PR-431: entre Ribeirão Claro e Jacarezinho.

entre Ribeirão Claro e Jacarezinho. PRC-466: trecho urbano e acessos em Borrazópolis.

trecho urbano e acessos em Borrazópolis. PR-272: acessos a Pinhalão.

acessos a Pinhalão. PR-218: de Joaquim Távora ao entroncamento com a PR-151.