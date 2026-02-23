Desemprego no Paraná pós-pandemia despenca 57,5%, melhor índice do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou a maior queda no número de desempregados na região Sul desde o início da pandemia de Covid-19. Entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2025, o número de desocupados no estado caiu 57,7%, passando de 485 mil para 205 mil pessoas. A taxa de desocupação atingiu 3,2%, a menor da série histórica analisada pelo IBGE.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a redução no Paraná superou Santa Catarina (57,1%) e Rio Grande do Sul (55,5%), além de ficar ligeiramente acima da média nacional de 57,4% no período.

O estado também alcançou o maior número de pessoas ocupadas de sua história, com 6,26 milhões de trabalhadores empregados no quarto trimestre de 2025. Isso representa um aumento de 680 mil trabalhadores (12,2%) em comparação com o primeiro trimestre de 2020.

A taxa de desocupação no Paraná vem caindo consistentemente desde o terceiro trimestre de 2020, quando atingiu 10,5% após os impactos iniciais da pandemia. O índice chegou a 3,2% no último trimestre de 2025, igualando o recorde alcançado no mesmo período de 2024.

Atualmente, o Paraná conta com 6,47 milhões de pessoas na força de trabalho, sendo 6,26 milhões ocupadas e 205 mil desocupadas. A taxa de desocupação é calculada considerando pessoas com 14 anos ou mais que estão trabalhando ou procurando emprego.

Bora trabalhar?

O Paraná inicia a semana com 24.880 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado por meio da Rede Sine/Agências do Trabalhador. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com destaque para funções ligadas à indústria, comércio, serviços e agronegócio.

Entre os cargos com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção (6.528), abatedor (1.402), vendedor de comércio varejista (1.095) e operador de caixa (970).

A Regional de Curitiba soma 4.305 oportunidades, refletindo a diversidade econômica da Capital e da Região Metropolitana. A Regional de Cascavel lidera o ranking, com 6.067 vagas abertas, impulsionada principalmente pelo setor industrial e agroindustrial, com forte demanda por alimentadores de linha de produção (2.144) e abatedores (1.000).

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, os números refletem o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da economia e a inclusão produtiva da população. “Estamos investindo de forma contínua na ampliação das oportunidades de emprego, no apoio às empresas e na qualificação dos trabalhadores. Esses quase 25 mil postos abertos mostram que o Paraná segue crescendo de forma sustentável e gerando renda para as famílias em todas as regiões”, destacou.

Além das vagas operacionais, a rede também oferece oportunidades para cargos técnicos, administrativos, de nível superior e estágios, especialmente em Curitiba e na Região Metropolitana, ampliando as possibilidades para jovens e profissionais em busca de recolocação.

Há vagas com salários maiores para farmacêuticos, encanadores, auxiliares financeiros, técnicos de manutenção elétrica e eletricistas. Entre os estágios, destacam-se a procura por profissionais em formação para biomedicina, engenharia civil e auxiliar administrativo.