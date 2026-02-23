Curitibano perde o equilíbrio ao tirar foto e morre em cachoeira de Ponta Grossa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Caio Libero Batistela, de 36 anos, morreu neste sábado (21/02) após cair de uma cachoeira de aproximadamente 40 metros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ele estava próximo ao topo da cachoeira do Rio São Jorge quando escorregou ao tentar tirar uma foto.

Natural de Curitiba, Caio caiu em um ponto que, segundo o Corpo de Bombeiros, não possui trilhas demarcadas de acesso. A região é conhecida pela prática de rapel e escalada, mas apresenta alto grau de dificuldade e riscos para visitantes.

Em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, o aspirante Gustavo Sabatoski afirmou que amigos tentaram evitar o acidente. “Ele chegou próximo da queda e quando foi tirar uma foto acabou se desequilibrando. A pessoa que acompanhava tentou segurar, mas infelizmente não conseguiu e quase escorregou junto”, relatou.

Com a queda, Caio, que trabalhava como contador, sofreu politraumatismo, caracterizado por múltiplas lesões graves. O serviço aeromédico foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. Outra equipe do Corpo de Bombeiros tentava acessar a área pela parte inferior da cachoeira para auxiliar na ocorrência.

Caso recente teve outra morte

Em janeiro de 2025, outro homem de 27 anos morreu no mesmo local após ser arrastado pela força da correnteza provocada por uma cabeça d’água. Dados divulgados apontaram que, no ano passado, foram registrados 15 afogamentos em quedas d’água no Paraná, com 12 mortes.

O sepultamento de Caio Libero Batistela está marcado para esta segunda-feira (23/02). O velório será realizado na Capela da Igreja Nossa Senhora de Lurdes, no bairro Campo Comprido, em Curitiba, a partir das 10h. O enterro ocorrerá no Cemitério Paroquial Campo Comprido.

