Prefeito Eduardo Pimentel confirma nome do novo secretário da Educação de Curitiba

O engenheiro mecânico Paulo Afonso Schmidt foi anunciado nesta segunda-feira (23/02) como o novo comandante da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. A escolha foi oficializada pelo prefeito Eduardo Pimentel, que destacou a ampla experiência do gestor na área educacional.

O anúncio acontece poucos dias depois da comemorada exoneração de Jean Pierre Neto. Ele vinha enfrentando questionamentos de vereadores e lideranças da área da educação sobre questões referentes à transparência da Secretaria.

O novo secretário não é exatamente um novato na administração pública curitibana. Sua trajetória inclui 14 anos de trabalho no Município, período em que esteve à frente da pasta da Educação, além de ter ocupado outras funções estratégicas. No âmbito estadual, também deixou sua marca como Secretário de Estado da Educação e como membro do Conselho Estadual de Educação, participando ativamente de decisões estruturantes para as políticas educacionais do Paraná.

Curitibano de nascimento, Paulo traz na bagagem uma formação robusta: além da graduação em Engenharia Mecânica pela UFPR, possui MBA em Gestão Pública, especialização em Controle e Gestão da Qualidade (com estudos realizados no Japão e Reino Unido) e participação em programa executivo na Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos.

“Paulo conhece profundamente a rede pública e já demonstrou capacidade técnica e liderança na condução da educação em Curitiba e no Paraná. É um gestor experiente, preparado para dialogar com a comunidade escolar, sempre com foco na qualidade do ensino e no futuro das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

Ao aceitar o desafio, o novo secretário não escondeu a satisfação com a missão recebida. “Recebo essa missão com muita honra e responsabilidade. A educação é a base do desenvolvimento da cidade. Vamos trabalhar em parceria com toda a comunidade escolar, ouvindo alunos, professores, gestores, funcionários, familiares e também o entorno das unidades, para fortalecer o que já está dando certo e avançar ainda mais na aprendizagem dos nossos estudantes”, declarou.

Durante sua carreira, Paulo esteve diretamente envolvido na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem, à qualificação da gestão escolar e ao fortalecimento da rede pública de ensino, sempre com foco na eficiência administrativa e em resultados concretos para os estudantes.