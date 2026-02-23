Guarda Municipal de Curitiba prende 39 suspeitos por tráfico de drogas em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De janeiro a 20 de fevereiro de 2026, a Guarda Municipal de Curitiba prendeu 39 suspeitos por crimes relacionados a drogas, um aumento de 144% em comparação ao mesmo período de 2025, quando houve 16 prisões. As detenções ocorreram por tráfico, porte e uso de substâncias ilícitas.

Algumas prisões foram realizadas a partir de flagrantes registrados pelas câmeras da Muralha Digital, principalmente na região central, como Praça Tiradentes, Rua Riachuelo e Rua Trajano Reis. Houve também um crescimento no número de ocorrências envolvendo drogas, passando de 90 para 169 casos no período.

Desde o início de 2025, foram apreendidos 45 kg de maconha, 215 porções de cocaína, 225 comprimidos de ecstasy, 314 pedras de crack e mais de 150 pinos de cocaína. Na última quinta-feira (19/2), uma mulher foi detida por suspeita de tráfico de drogas no bairro Pilarzinho, após denúncia de invasão de terreno.

A ação contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal. No local, que fica em uma área de preservação ambiental, foram encontradas duas bolsas enterradas contendo cocaína, crack e maconha. A suspeita foi encaminhada à 1ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná.