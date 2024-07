Defesa Civil mostra como será teste de novo alerta climático no Paraná

A Defesa Civil do Paraná começou a testar nessa semana o novo modelo de alerta de mensagens por celular em caso de eventos climáticos extremos. A tecnologia, conhecida como Cell Broadcast, permite que celulares de uma determinada área estipulada previamente recebam as mensagens independentemente de adesão.

Os testes com a população vão acontecer no dia 20 de julho em Morretes e União da Vitória. Um vídeo elaborado pela Defesa Civil explica como vai funcionar o alerta.

Um cuidado que embasa o projeto é informar a população de que ela receberá esse alerta de experiência, que será devidamente identificado como tal, para evitar pânico, já que todas as pessoas dessas duas cidades receberão a interferência no celular ao mesmo tempo. Nesse primeiro alerta geral, assim como aconteceu no primeiro teste interno, a mensagem deve alertar apenas do começo do serviço, informando que se trata de uma experiência.

A principal diferença do novo sistema para os alertas que a Defesa Civil do Paraná já envia (SMS, WhatsApp e Telegram) é que, além de não ser necessário efetuar inscrição prévia, a mensagem de alerta aparece na tela do celular como um pop-up e obrigará o usuário a interagir com o aviso. Um alerta sonoro também acompanha a mensagem. Ele é diferente de uma ligação e visa garantir que a pessoa tome conhecimento sobre o alerta independente do celular estar em modo silencioso ou não.

O objetivo do projeto, coordenado pelo Governo Federal, é alertar moradores de áreas que estejam na iminência de serem atingidas por grandes eventos climáticos, como chuvas, vendavais e deslizamentos, e ajudar a população dos municípios a se preparar adequadamente.

Devido às suas características, o Cell Broadcast será utilizado apenas para alertas com o maior nível de severidade, orientadas pelo Governo Federal. Elas serão enviadas com antecedência e permitirão que os municípios coloquem em prática seus planos de contingência, com apoio e orientação da Defesa Civil Estadual e das forças de segurança e salvamento que atuam nos municípios que serão impactados.

Ao todo, municípios de sete estados vão participar dos primeiros testes da tecnologia. O Paraná foi um dos escolhidos por causa de sua estrutura pioneira e atuação no sistema de Defesa Civil, sendo um dos estados de referência do País. O Estado inclusive foi um dos três entes federativos que participaram do piloto para o envio de alertas por SMS, em 2017.

Como funciona

O Cell Broadcast funciona a partir da definição de áreas dos municípios previamente identificadas como sendo de risco para enchentes, deslizamentos e outras ocorrências. Os técnicos da Defesa Civil envolvidos delimitam as áreas onde as pessoas deverão receber a mensagem de alerta, que irá se sobrepor a qualquer atividade que esteja sendo efetuada no celular naquele momento, além da emissão do sinal sonoro semelhante a uma sirene, impondo interação com o aparelho.

A especificação da área a ser alertada se baseia em um sistema de georreferenciamento em formato de polígonos a partir de antenas existentes na região que será impactada. Por isso, algumas pessoas que estejam nas adjacências dos locais afetados também poderão receber o alerta.

