Seguindo o mesmo padrão dos últimos dias, este fim de semana deve ser de chuva e frio em várias partes do Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana. Publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado possui dois alertas amarelos que indicam perigo potencial de chuvas intensas e declínio de temperatura.

O alerta para chuvas intensas foi publicado na manhã desta sexta-feira (12) e é válido até às 10 horas de sábado (13). O aviso abrange quase todo o estado e parte de Santa Catarina.

Região Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Centro Oriental Paranaense podem ser atingidos.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo indica que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também existe possibilidade de ventos intensos, de até 60 km/h. Entretanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Frio continua no Paraná neste fim de semana

O alerta de declínio de temperatura é válido para todo o Paraná e indica uma baixa entre 3ºC e 5ºC nos termômetros. O aviso entrou em vigor nesta sexta-feira (12) e segue válido até às 9 horas de domingo (14).

Além do Paraná, o alerta abrange parte de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo deve ficar instável no sábado (13). Pode chover em vários momentos do dia.

De acordo com a previsão do tempo para Curitiba, além do tempo chuvoso o frio também predomina. Com pouca diferença, a mínima prevista é de 8ºC e máxima é de apenas 12ºC. No domingo (14) as temperaturas sobem timidamente, mas o cenário não muda muito na capital paranaense. O dia segue gelado e com possibilidade de chuva. A previsão aponta mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

