Defesa Civil entrega 2,6 mil telhas a moradores de Piraí do Sul após tornado

Um carregamento com 2.600 telhas de fibrocimento chegou na tarde desta terça-feira (11) a Piraí do Sul, nos Campos Gerais. A entrega feita pela Defesa Civil Estadual atende à solicitação da prefeitura e soma-se aos 20 colchões e kits dormitório já distribuídos aos moradores desalojados após a passagem de um tornado no sábado (8).

O fenômeno atingiu principalmente a área rural e deixou estragos nos bairros Santo André, Sertão da Jararaca, Fundão, Capinzal, Vassoura, Vista e Passo do Barro. Ao todo, 45 imóveis foram danificados. Entre eles estão dois barracões agropecuários, um posto de saúde e seis casas completamente destruídas.

São 530 pessoas afetadas, incluindo usuários da unidade de saúde. Atualmente, 35 moradores estão desalojados e abrigados na casa de amigos e parentes. Uma equipe do 2º Núcleo de Atuação Regional da Defesa Civil Estadual permanece no município dando suporte às vítimas e auxiliando a prefeitura no preenchimento dos documentos para o decreto de Situação de Emergência.

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Decreto de Situação de Emergência

O decreto é acionado quando o desastre ultrapassa a capacidade de resposta do município. Para isso, a prefeitura precisa apresentar o Formulário de Informações do Desastre, laudos técnicos com fotos e a Declaração Municipal de Atuação Emergencial. Com o reconhecimento oficial, a gestão ganha respaldo legal para agir mais rápido: pode dispensar licitação na compra de ajuda humanitária, restabelecer serviços essenciais e executar obras urgentes.

O aval do Estado e da União também libera recursos extras, saque do FGTS e linhas de crédito para agricultores.

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Temporal no Paraná

O temporal do fim de semana também provocou danos em Candói (10 residências), Sapopema (26), Jaguariaíva (2), Rio Branco do Sul (2) e Alto Paraíso (14).