Curitibanos lideram gastos com presentes de Dia dos Namorados no Paraná

Um levantamento conjunto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR mostra que 40,7% dos curitibanos pretendem comprar presentes para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

O tíquete médio dos moradores da capital é de R$ 195,69. O valor é o mais alto entre todas as regiões pesquisadas e supera a média paranaense, fixada em R$ 176,43.

Na divisão por gênero em Curitiba, os homens pretendem gastar mais, com um tíquete médio de R$ 211,84, enquanto as mulheres planejam desembolsar R$ 165.

“A intenção de compra para o Dia dos Namorados de 2026 cresceu 43% no Estado, mas o tíquete médio estadual reduziu, revelando um consumidor mais cauteloso e atento ao orçamento do que em anos anteriores”, observa o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

O perfil do gasto em Curitiba

Os consumidores da capital concentram as intenções de compra em faixas intermediárias e superiores de valor:

De R$ 151 a R$ 200: 31%

31% De R$ 101 a R$ 150: 29,3%

29,3% Acima de R$ 300: 20,7%

O que eles vão comprar (e o que querem ganhar)

O setor de vestuário mantém a liderança absoluta no varejo. Quando questionados sobre a escolha do presente, as categorias tradicionais dominam:

Categoria de Presente Intenção de Compra (%) Roupas, bolsas e calçados 42,6% Joias, bijuterias e acessórios 23,0% Comidas/bebidas, jantares e perfumes 16,4% (cada) Eletroeletrônicos 9,8% Flores e viagens 8,2% (cada)

Na contrapartida, quando o assunto é o que gostariam de ganhar, os curitibanos valorizam o fator emocional: 55,7% afirmaram que preferem ser surpreendidos pela pessoa amada.

Internet e shoppings dividem a preferência

A jornada de compra na capital é altamente digitalizada. Antes de abrir a carteira, 60% dos consumidores afirmam pesquisar preços e, destes, 72,2% utilizam a internet para comparar valores.

Na hora de efetivar a compra, os canais digitais e os grandes centros comerciais concentram o fluxo:

Internet/E-commerce: 42,4%

42,4% Shopping Centers: 40,7%

40,7% Comércio de rua (Centro e bairros): 11,9%

A concentração das compras permanece na reta final: 64,4% vão adquirir o presente na semana que antecede a data, enquanto apenas 3,4% assumem que vão deixar para comprar no próprio dia 12 de junho.

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Para a coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, o cenário exige agilidade das micro e pequenas empresas. “Os dados mostram um consumidor que pesquisa e busca praticidade. Isso reforça a importância de investir em ações de divulgação, criar kits e apresentar diferenciais de forma clara nos dias que antecedem a data”, pontua.

Formas de pagamento e fatores de influência

O uso do crédito continua liderando em Curitiba, sendo a escolha de 58,6% dos compradores (32,8% no vencimento e 25,9% parcelado). No entanto, as modalidades à vista avançaram de 35,4% para 41,4% neste ano. Dentro do pagamento à vista, o débito responde por 20,7% e o Pix alcançou 17,2%, consolidando crescimento em comparação ao ano passado (12,3%).

Na hora de escolher onde comprar, o curitibano leva em consideração os seguintes critérios:

Qualidade do produto: Apontada por 30,5% dos entrevistados Custo-benefício: Influencia 20,3% dos consumidores Preço baixo: Fator decisivo para 15,3% Promoções: Mencionadas por 10,2%