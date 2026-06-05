Curitibanos lideram gastos com presentes de Dia dos Namorados no Paraná

Um levantamento conjunto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR mostra que 40,7% dos curitibanos pretendem comprar presentes para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.
O tíquete médio dos moradores da capital é de R$ 195,69. O valor é o mais alto entre todas as regiões pesquisadas e supera a média paranaense, fixada em R$ 176,43.
Na divisão por gênero em Curitiba, os homens pretendem gastar mais, com um tíquete médio de R$ 211,84, enquanto as mulheres planejam desembolsar R$ 165.
“A intenção de compra para o Dia dos Namorados de 2026 cresceu 43% no Estado, mas o tíquete médio estadual reduziu, revelando um consumidor mais cauteloso e atento ao orçamento do que em anos anteriores”, observa o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.
O perfil do gasto em Curitiba
Os consumidores da capital concentram as intenções de compra em faixas intermediárias e superiores de valor:
- De R$ 151 a R$ 200: 31%
- De R$ 101 a R$ 150: 29,3%
- Acima de R$ 300: 20,7%
O que eles vão comprar (e o que querem ganhar)
O setor de vestuário mantém a liderança absoluta no varejo. Quando questionados sobre a escolha do presente, as categorias tradicionais dominam:
|Categoria de Presente
|Intenção de Compra (%)
|Roupas, bolsas e calçados
|42,6%
|Joias, bijuterias e acessórios
|23,0%
|Comidas/bebidas, jantares e perfumes
|16,4% (cada)
|Eletroeletrônicos
|9,8%
|Flores e viagens
|8,2% (cada)
Na contrapartida, quando o assunto é o que gostariam de ganhar, os curitibanos valorizam o fator emocional: 55,7% afirmaram que preferem ser surpreendidos pela pessoa amada.
Internet e shoppings dividem a preferência
A jornada de compra na capital é altamente digitalizada. Antes de abrir a carteira, 60% dos consumidores afirmam pesquisar preços e, destes, 72,2% utilizam a internet para comparar valores.
Na hora de efetivar a compra, os canais digitais e os grandes centros comerciais concentram o fluxo:
- Internet/E-commerce: 42,4%
- Shopping Centers: 40,7%
- Comércio de rua (Centro e bairros): 11,9%
A concentração das compras permanece na reta final: 64,4% vão adquirir o presente na semana que antecede a data, enquanto apenas 3,4% assumem que vão deixar para comprar no próprio dia 12 de junho.
Para a coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, o cenário exige agilidade das micro e pequenas empresas. “Os dados mostram um consumidor que pesquisa e busca praticidade. Isso reforça a importância de investir em ações de divulgação, criar kits e apresentar diferenciais de forma clara nos dias que antecedem a data”, pontua.
Formas de pagamento e fatores de influência
O uso do crédito continua liderando em Curitiba, sendo a escolha de 58,6% dos compradores (32,8% no vencimento e 25,9% parcelado). No entanto, as modalidades à vista avançaram de 35,4% para 41,4% neste ano. Dentro do pagamento à vista, o débito responde por 20,7% e o Pix alcançou 17,2%, consolidando crescimento em comparação ao ano passado (12,3%).
Na hora de escolher onde comprar, o curitibano leva em consideração os seguintes critérios:
- Qualidade do produto: Apontada por 30,5% dos entrevistados
- Custo-benefício: Influencia 20,3% dos consumidores
- Preço baixo: Fator decisivo para 15,3%
- Promoções: Mencionadas por 10,2%