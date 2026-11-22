Curitiba vai receber a primeira unidade franqueada do Banco da Família no Paraná. A instituição de microfinanças inaugura, na próxima segunda-feira (23), uma operação no Centro da capital como parte de um projeto de expansão nacional iniciado em 2025.

A unidade será responsável pelo atendimento de Curitiba e de outros 28 municípios da Região Metropolitana, que somam aproximadamente 3,7 milhões de habitantes.

O Banco da Família oferece principalmente microcrédito produtivo orientado, voltado a pequenos empreendedores e famílias que precisam de recursos para desenvolver suas atividades. A instituição também disponibiliza linhas de financiamento para melhorias habitacionais, saneamento, saúde, energia solar e agricultura, entre outras finalidades.

A nova unidade ficará na Rua Cândido Lopes, 209, no Centro de Curitiba, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A operação começa com um agente de crédito e um atendente, além da participação dos próprios franqueados, Flávia e Adriano Vogue, que moram na capital paranaense há mais de 20 anos.

A abertura representa a sexta unidade franqueada do Banco da Família. O modelo já está presente em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e em quatro cidades catarinenses: Xanxerê, Florianópolis, Forquilhinha e Imbituba. Outra franquia está prevista para dezembro, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Banco da Família já atua em outras cidades do Paraná

Apesar de Curitiba receber a primeira franquia da instituição no estado, o Banco da Família já mantém operações em outros municípios paranaenses. São unidades em União da Vitória, São Mateus do Sul, Guarapuava, Bituruna e Francisco Beltrão. A instituição também oferece atendimento remoto para moradores de Palmas, Pato Branco e Irati.

Com 28 anos de atuação, a instituição aposta nas franquias para ampliar a presença em diferentes regiões sem perder o atendimento próximo aos clientes. No modelo de microcrédito produtivo orientado, os agentes visitam famílias e empreendedores para entender as necessidades, orientar a contratação e acompanhar a utilização dos recursos.