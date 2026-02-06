Gigante de aço: Curitiba terá o maior reservatório de água da América Latina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um gigante de aço está tomando forma em Curitiba. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) avança na construção do maior reservatório em aço da América Latina, parte da ampliação do Centro de Reservação Tatuquara, que entra em nova fase na próxima terça-feira (10/02).

Com 10 milhões de litros de capacidade para armazenamento de água tratada, o reservatório está sendo construído no bairro Tatuquara e recebeu investimento de cerca de R$ 40 milhões. A construção é feita com a tecnologia Verinox, que utiliza aço de dupla camada na estrutura.

O coração do projeto é a interconexão. A obra permitirá que os reservatórios Miringuava, Passaúna e Iguaçu trabalhem de forma integrada para abastecer os dois reservatórios do Tatuquara, fortalecendo todo o Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC).

Foto: André Thiago Chaves Aguiar/Sanepar

O engenheiro e gestor de contrato da Sanepar, Rodrigo Kuzma, explica que a obra responde diretamente ao crescimento populacional de áreas como Campo do Santana, em Curitiba, e de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. “O novo reservatório é uma estratégia para priorizar o abastecimento local, com medidas que buscam minimizar ao máximo os impactos de paradas de emergência”, explica.

Atualmente, a unidade existente no Tatuquara comporta 15 milhões de litros. Com a finalização da nova estrutura, a capacidade de reservação na região praticamente dobrará.

Falta de água em Curitiba nesta terça-feira (10/02)

Para viabilizar a instalação de novas tubulações, uma parada programada no abastecimento de água está agendada para terça-feira (10/02). A intervenção poderá afetar temporariamente o fornecimento de água nas localidades atendidas pelo Tatuquara, com normalização prevista para a madrugada de quarta-feira (11/02).

A previsão é que esta etapa do sistema seja entregue em meados de 2026, sendo necessárias outras paradas técnicas ao longo do cronograma para a integração completa dos sistemas.