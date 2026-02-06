Curitiba inicia obras de trincheiras na Linha Verde para melhorar trânsito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba autorizou nesta sexta-feira (6/2) o início das obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde. A intervenção visa melhorar o fluxo de veículos na região sul da cidade, beneficiando diretamente os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso.

O projeto prevê a construção de duas trincheiras sob a Linha Verde, que irão compor um sistema binário entre as ruas Omar Raymundo Picheth, Marechal Althair Roszanniy, Barão do Santo Ângelo e Ipiranga. As estruturas terão entre 200 e 220 metros de extensão e 15 metros de largura, com duas faixas de rolamento por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas.

A obra, orçada em R$ 89,9 milhões, tem prazo de execução de 24 meses e faz parte de um convênio de R$ 119 milhões entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná. Além das trincheiras, o projeto inclui a requalificação de 17 vias do entorno, com melhorias no pavimento, iluminação pública, acessibilidade, sinalização viária e paisagismo.

Impacto no trânsito e na comunidade

A intervenção promete eliminar gargalos históricos no trânsito da região, beneficiando cerca de 2,5 mil veículos que passam por hora em cada sentido da via. Moradores e comerciantes locais expressaram expectativas positivas quanto às melhorias na infraestrutura e segurança da área.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que os bloqueios de ruas e alterações no trânsito serão comunicados com antecedência para minimizar impactos no dia a dia da população. Os trabalhos iniciais incluem levantamentos topográficos e mobilização do canteiro de obras, com intervenções mais significativas previstas para começar a partir do dia 23 de fevereiro.