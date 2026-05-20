Curitiba é a capital com melhor qualidade e vida; outras cidades do Paraná bem na lista

De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS), ranking nacional que avalia o bem-estar da população, Curitiba é a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil. Diversos indicadores compõem a avaliação, que colocou a capital paranaense no topo da lista. No comparativo com todas as cidades do país, Curitiba está na quinta posição.

A cidade lidera o ranking das capitais pelo segundo ano seguido, com nota 71,29, na frente de cidades como Brasília (DF), com 70,73, São Paulo (SP), que teve 70,64, e Campo Grande (MS), com nota 69,77. O índice médio do Brasil é de 63,4.

Curitiba melhorou seus indicadores. Em 2025, a cidade ocupava a 11ª colocação entre os municípios brasileiros, com uma nota de 69,89. Neste ano, Curitiba saltou para a quinta colocação geral e é a única capital e única cidade com mais de um milhão de habitantes entre os 15 municípios melhor avaliados, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Desempenho pelo Paraná

De acordo com o levantamento, 68% dos municípios paranaenses – o equivalente a 271 dos 399 – alcançaram nota elevada, enquanto 30,8% (123) tiveram desempenho intermediário. Dentre os 20 municípios brasileiros com os indicadores mais elevados estão ainda Cornélio Procópio, no Norte do Estado, que ocupa a 8ª posição (71,16), e Maringá, no Noroeste, com 70,87 e o 14º lugar.

O IPS Brasil é o índice mais completo (são 57 indicadores sociais) da realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do País e proporciona um panorama multidimensional e acessível sobre a performance de municípios e estados em atender às necessidades básicas de seus cidadãos, de acordo com a Agência Estadual de Notícias.

De acordo com a Agência Estadual de Notícias, no indicador de Necessidades Humanas Básicas, Floresta (89,21), Miraselva (88,36) e Munhoz de Melo (86,83) tiveram as maiores notas do Paraná. Já em Fundamentos do Bem-estar o top 3 é formado por Curitiba (78,51), Maringá (78,32) e Londrina (74,94). Por fim, em Oportunidades aparecem Cornélio Procópio (58,51), Quatro Barras (54,76) e Novo Itacolomi (54,68).

São avaliados 12 componentes: nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior.

Recorte por população no Paraná.

O IPS também apresenta recortes por faixa populacional. No caso de cidades muito pequenas, de até 5 mil habitantes, Quatro Pontes, no Oeste, aparece em 8º lugar no País, com 70,30. Cornélio Procópio, que tem a segunda melhor qualidade de vida do Paraná, também ostenta a terceira posição entre as cidades de 20 mil a 100 mil moradores.

Entre os municípios médios, de 100 mil a 500 mil habitantes, Maringá está na 3ª posição nacional, enquanto as cidades grandes, com população acima de 500 mil pessoas (exceto capitais), Londrina, na região Norte, ocupa o 10º lugar. A cidade é a segunda maior do Paraná, atrás apenas da capital Curitiba. Ambas são as únicas com população acima de 500 mil pessoas no Estado.

Junto a Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá, completam o top 10 paranaense as cidades de Quatro Pontes, Quatro Barras (69,41), Toledo (68,93), São José dos Pinhais (68,23), Cafelândia (68,20), Ivatuba (68,12) e Pato Branco (68,09). Somadas, elas respondem a quase 3 milhões de habitantes e uma área de 4,9 mil quilômetros quadrados.

O estado do Paraná é o 4º colocado no ranking, com nota 65,21, superior à média nacional (63,40).