Rodovias

Trânsito no Paraná tem lentidão, obras e bloqueios programados nesta quarta-feira (20)

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/05/26 10h07
Imagem mostra carros em uma rodovia.
Foto: Jonathan Campos | Arquivo Gazeta do Povo

O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (20/05) apresenta fluxo considerado típico de meio de semana, mas exige atenção dos motoristas por conta de obras, bloqueios programados e retenções em importantes rodovias federais e estaduais.

Além das intervenções nas estradas, ações educativas da campanha Maio Amarelo também seguem sendo realizadas em diferentes regiões do estado.

BR-277 concentra pontos de lentidão na Grande Curitiba

Na BR-277, o trecho entre Campo Largo e Curitiba registra tráfego lento e retenções, principalmente entre os kms 107 e 115.

Segundo o monitoramento das rodovias, o trecho sofre reflexos de interdições parciais recentes causadas por panes em veículos pesados e acidentes que impactam o acesso à capital.

BR-376 tem obras e lentidão entre Ponta Grossa e Apucarana

Na BR-376, equipes realizam obras de recuperação asfáltica em trechos entre Ponta Grossa e Apucarana.

As intervenções provocam lentidão pontual em segmentos urbanos de Ponta Grossa e também em trechos próximos a Tibagi e Mauá da Serra, onde equipes seguem atuando na recuperação do pavimento.

PRC-466 terá bloqueio total para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Turvo e Pitanga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná confirmou bloqueio total do tráfego para a realização de detonações de rochas ligadas às obras de duplicação.

A interdição ocorre na altura do km 198 e também em pontos próximos ao km 221. Motoristas devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações das autoridades rodoviárias.O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (20/05/2026) apresenta fluxo considerado típico de meio de semana, mas exige atenção dos motoristas por conta de obras, bloqueios programados e retenções em importantes rodovias federais e estaduais.

Além das intervenções nas estradas, ações educativas da campanha Maio Amarelo também seguem sendo realizadas em diferentes regiões do estado.

BR-277 tem pontos de lentidão na interior

Ainda na BR-277, entre a região de São Bento e Palmeira, motoristas encontram pontos de atenção por conta de obras de manutenção no asfalto e reforço da sinalização.

Os serviços ocorrem nos kms 110, 119 e 130, na região de Campo Largo, além do km 196, em Palmeira, onde o fluxo pode operar em sistema pare-e-siga ao longo do dia.

BR-376 tem obras e lentidão entre Ponta Grossa e Apucarana

Na BR-376, equipes realizam obras de recuperação asfáltica em trechos entre Ponta Grossa e Apucarana.

As intervenções provocam lentidão pontual em segmentos urbanos de Ponta Grossa e também em trechos próximos a Tibagi e Mauá da Serra, onde equipes seguem atuando na recuperação do pavimento.

PRC-466 terá bloqueio total para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Turvo e Pitanga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná confirmou bloqueio total do tráfego para a realização de detonações de rochas ligadas às obras de duplicação.

A interdição ocorre na altura do km 198 e também em pontos próximos ao km 221. Motoristas devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações das autoridades rodoviárias.

PR-445 e PR-160 seguem com desvios e alterações no fluxo

Na PR-445, entre Londrina e os distritos de Lerroville e Irerê, o trânsito segue com desvios, lentidão e bloqueios intermitentes devido ao avanço das obras de duplicação e à movimentação de maquinário pesado.

Já na PR-160, em Telêmaco Borba, o trânsito permanece alterado na região dos Campos Gerais. A rotatória próxima ao Parque Municipal do Rio Tibagi continua interditada para a construção de um novo viaduto, obrigando motoristas a utilizarem desvios locais.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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