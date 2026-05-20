Trânsito no Paraná tem lentidão, obras e bloqueios programados nesta quarta-feira (20)

O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (20/05) apresenta fluxo considerado típico de meio de semana, mas exige atenção dos motoristas por conta de obras, bloqueios programados e retenções em importantes rodovias federais e estaduais.

Além das intervenções nas estradas, ações educativas da campanha Maio Amarelo também seguem sendo realizadas em diferentes regiões do estado.

BR-277 concentra pontos de lentidão na Grande Curitiba

Na BR-277, o trecho entre Campo Largo e Curitiba registra tráfego lento e retenções, principalmente entre os kms 107 e 115.

Segundo o monitoramento das rodovias, o trecho sofre reflexos de interdições parciais recentes causadas por panes em veículos pesados e acidentes que impactam o acesso à capital.

BR-376 tem obras e lentidão entre Ponta Grossa e Apucarana

Na BR-376, equipes realizam obras de recuperação asfáltica em trechos entre Ponta Grossa e Apucarana.

As intervenções provocam lentidão pontual em segmentos urbanos de Ponta Grossa e também em trechos próximos a Tibagi e Mauá da Serra, onde equipes seguem atuando na recuperação do pavimento.

PRC-466 terá bloqueio total para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Turvo e Pitanga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná confirmou bloqueio total do tráfego para a realização de detonações de rochas ligadas às obras de duplicação.

A interdição ocorre na altura do km 198 e também em pontos próximos ao km 221. Motoristas devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações das autoridades rodoviárias.O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (20/05/2026) apresenta fluxo considerado típico de meio de semana, mas exige atenção dos motoristas por conta de obras, bloqueios programados e retenções em importantes rodovias federais e estaduais.

Além das intervenções nas estradas, ações educativas da campanha Maio Amarelo também seguem sendo realizadas em diferentes regiões do estado.

BR-277 tem pontos de lentidão na interior

Ainda na BR-277, entre a região de São Bento e Palmeira, motoristas encontram pontos de atenção por conta de obras de manutenção no asfalto e reforço da sinalização.

Os serviços ocorrem nos kms 110, 119 e 130, na região de Campo Largo, além do km 196, em Palmeira, onde o fluxo pode operar em sistema pare-e-siga ao longo do dia.

BR-376 tem obras e lentidão entre Ponta Grossa e Apucarana

Na BR-376, equipes realizam obras de recuperação asfáltica em trechos entre Ponta Grossa e Apucarana.

As intervenções provocam lentidão pontual em segmentos urbanos de Ponta Grossa e também em trechos próximos a Tibagi e Mauá da Serra, onde equipes seguem atuando na recuperação do pavimento.

PRC-466 terá bloqueio total para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Turvo e Pitanga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná confirmou bloqueio total do tráfego para a realização de detonações de rochas ligadas às obras de duplicação.

A interdição ocorre na altura do km 198 e também em pontos próximos ao km 221. Motoristas devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações das autoridades rodoviárias.

PR-445 e PR-160 seguem com desvios e alterações no fluxo

Na PR-445, entre Londrina e os distritos de Lerroville e Irerê, o trânsito segue com desvios, lentidão e bloqueios intermitentes devido ao avanço das obras de duplicação e à movimentação de maquinário pesado.

Já na PR-160, em Telêmaco Borba, o trânsito permanece alterado na região dos Campos Gerais. A rotatória próxima ao Parque Municipal do Rio Tibagi continua interditada para a construção de um novo viaduto, obrigando motoristas a utilizarem desvios locais.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024