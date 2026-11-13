Curitiba é a capital com menos funcionários exclusivamente comissionados do Brasil

Curitiba tem o menor percentual de trabalhadores que ocupam exclusivamente cargos comissionados entre as 27 capitais brasileiras. Dos 40.277 profissionais das administrações direta e indireta do município, 644 estão nessa condição, o equivalente a 1,6% do total. Desse grupo, 483 atuam na administração direta e 161 na indireta.

Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2025, divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento considera apenas os trabalhadores que exercem cargos de livre nomeação e exoneração, sem vínculo efetivo com a administração pública. Servidores concursados que ocupam cargos comissionados ou funções de confiança não entram nessa classificação.

A diferença entre as capitais é expressiva. Enquanto Curitiba registra 1,6%, Macapá, no Amapá, apresenta o maior percentual, com 34,6% dos trabalhadores municipais nessa condição. São 4.040 comissionados entre 11.662 profissionais, uma participação mais de 21 vezes superior à registrada na capital paranaense.

No conjunto das 27 capitais, os trabalhadores exclusivamente comissionados representam 6% dos 991.632 vínculos informados ao IBGE. O percentual de Curitiba é quase quatro vezes menor que o índice registrado para o conjunto das capitais.

No ranking estadual, Curitiba ocupa a oitava posição entre os municípios com menores percentuais de comissionados, considerando as 397 cidades paranaenses que apresentaram informações completas.

Diferença entre as capitais

Depois de Curitiba, os menores percentuais são registrados em Belo Horizonte (2,29%), Rio de Janeiro (2,33%), Goiânia (2,47%) e Florianópolis (3,08%).

Os cargos comissionados são previstos na Constituição Federal para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Diferentemente dos cargos efetivos, não exigem aprovação em concurso público, embora as nomeações devam respeitar os critérios estabelecidos pela legislação.

A pesquisa permite comparar a composição dos quadros de pessoal das administrações municipais, mas os percentuais, isoladamente, não indicam maior eficiência administrativa ou menor despesa com servidores. Para essa avaliação, seria necessário considerar salários, funções exercidas, estrutura dos órgãos e gastos com pessoal.

Paraná tem diferença de 45 vezes no percentual

A desigualdade na participação de trabalhadores exclusivamente comissionados também aparece entre os municípios paranaenses. Enquanto Corumbataí do Sul registra 32,19% do quadro municipal nessa condição, Tamboara apresenta apenas 0,71%, uma diferença de aproximadamente 45 vezes.

Em Corumbataí do Sul, são 94 comissionados entre 292 trabalhadores. Na sequência dos maiores percentuais aparecem Iracema do Oeste, com 22,68% (44 de 194), Kaloré, com 22,42% (74 de 330), Santa Cecília do Pavão, com 21,62% (56 de 259), e Tunas do Paraná, com 21,53% (76 de 353).

Entre os menores índices, Tamboara tem apenas dois trabalhadores exclusivamente comissionados em um quadro de 283 pessoas. Depois aparecem Salto do Lontra, com 1,13% (8 de 709), Figueira, com 1,19% (4 de 335), Santo Antônio da Platina, com 1,25% (18 de 1.445), e Lupionópolis, com 1,30% (5 de 386).

Para calcular os percentuais, foram considerados os trabalhadores das administrações direta e indireta, incluindo estagiários no total de pessoal. Dos 399 municípios do Paraná, dois ficaram fora da classificação por falta de informações completas. Araucária não apresentou os quantitativos da administração indireta, enquanto Cerro Azul não informou os dados necessários para o cálculo.

As diferenças identificadas pelo levantamento revelam a diversidade na composição dos quadros municipais, mas não permitem concluir, por si só, que existam irregularidades ou problemas de gestão. A análise depende também das atribuições dos cargos, da estrutura administrativa e das necessidades de cada prefeitura.