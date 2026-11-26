As declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a carne brasileira provocaram reação do setor agropecuário paranaense e do governo brasileiro. Nesta quarta-feira (25), durante um encontro com representantes do setor agrícola francês, Macron classificou o produto nacional como “dopado” e defendeu restrições às importações pela União Europeia (UE).

A declaração ocorre em meio a um impasse comercial envolvendo as exigências sanitárias do bloco europeu para produtos de origem animal do Brasil.

No Paraná, a discussão envolve um mercado que movimentou US$ 392,2 milhões em exportações de carne de frango e bovina para a União Europeia em 2025. Desse total, US$ 382 milhões corresponderam à carne de frango, com 118,7 mil toneladas comercializadas, enquanto a carne bovina somou US$ 10,2 milhões, com 1,4 mil toneladas.

Os dados foram apresentados pelo Sistema FAEP, que considera o mercado europeu estratégico para a produção estadual. No primeiro semestre de 2026, o Paraná exportou aproximadamente US$ 224 milhões em carne de frango (78,7 mil toneladas) e US$ 4,6 milhões em carne bovina (643 toneladas) para o bloco. Atualmente, a União Europeia representa 5% do mercado de exportação de carnes do Estado.

Em nota, o Sistema FAEP condenou a declaração de Macron e afirmou que a classificação da carne brasileira como “dopada” não corresponde à realidade sanitária da produção nacional. Para o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, a demora da União Europeia em reconhecer os avanços sanitários brasileiros prejudica os produtores.

“A demora da União Europeia em reconhecer esses avanços apenas atrasa as demandas do setor produtivo e afeta quem trabalha com seriedade no campo. Trata-se de uma postura protecionista que prejudica os pecuaristas brasileiros e os próprios consumidores europeus”, afirmou Meneguette.

Exigências europeias envolvem mercado milionário

Anunciada em maio, a suspensão das importações europeias entrou em vigor em setembro e abrange determinados produtos de origem animal brasileiros, entre eles carnes bovina e de frango, mel, equinos, tripas e itens de aquicultura.

A medida está relacionada às exigências do bloco econômico sobre o controle do uso de antimicrobianos na produção animal. Desde a suspensão, o setor agropecuário brasileiro trabalha na adoção e na comprovação de protocolos sanitários para atender às regras europeias.

O Sistema FAEP afirma que acompanha as tratativas junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Em 9 de junho, a entidade encaminhou um ofício ao ministério cobrando medidas para evitar a suspensão das compras europeias, além de agilidade no envio de informações técnicas e na regularização dos protocolos exigidos.

A preocupação da entidade é que os efeitos da restrição ultrapassem as vendas realizadas diretamente ao mercado europeu. Segundo a FAEP, outros países utilizam as exigências sanitárias da União Europeia como referência para estabelecer seus próprios critérios de importação.

Adapar destaca fiscalização sanitária no Paraná

Diante das críticas à qualidade da carne brasileira, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) destacou a estrutura de vigilância e fiscalização sanitária mantida no Estado. Entre as ações estão a fiscalização de propriedades rurais e do trânsito de animais, o monitoramento de doenças, a verificação de medidas de biosseguridade, a realização de inquéritos sorológicos e o atendimento a suspeitas de enfermidades.

Em posicionamento, a agência afirmou que o reconhecimento do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), em 2021, atesta a qualidade do serviço veterinário oficial e dos controles sanitários estaduais.

A Adapar também informou que a estrutura de defesa agropecuária paranaense passa por avaliações de missões internacionais de países importadores, que verificam os procedimentos de fiscalização e vigilância. Segundo a agência, o trabalho busca assegurar o cumprimento dos requisitos sanitários nacionais e internacionais e a confiança nos produtos de origem animal do Paraná.

O reconhecimento sanitário do Estado foi citado também pela FAEP como demonstração dos cuidados adotados na produção pecuária. Em 2025, o Brasil conquistou a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação para todo o território nacional. Neste ano, a China também reconheceu o país nessa condição.

O governo federal também contestou as declarações de Macron. Em nota, afirmou que as falas disseminam desinformação e contrariam evidências técnicas e científicas sobre a produção brasileira. O comunicado destaca que o país exporta carnes para 177 mercados e cita resultados favoráveis de auditorias europeias nas cadeias avícola e apícola. O governo também questionou o caráter das restrições impostas pela União Europeia, que classificou como protecionistas, e pediu que a França reveja seu posicionamento com base em evidências científicas.

FAEP espera retomada das exportações

Apesar das restrições, a FAEP mantém a expectativa de retomada das vendas de carne de frango para a União Europeia no curto prazo. Desde 24 de agosto, técnicos do bloco realizam auditorias em propriedades brasileiras para avaliar os sistemas de produção, processamento e fiscalização de carne de frango e mel.

A expectativa da entidade é que as inspeções confirmem o cumprimento das regras europeias relacionadas ao uso de antimicrobianos. A conclusão das análises pode permitir que a carne de frango volte à lista de produtos autorizados para exportação ao bloco.