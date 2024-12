Criança de 8 anos e jovem de 17 se afogam em Guaratuba

Duas pessoas se afogaram no fim da manhã desta terça-feira (31), no Balneário Caieiras, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Uma criança de 8 anos está em estado grave e foi encaminhada de helicóptero para o Hospital Regional de Paranaguá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas são de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e estavam juntas no mar. Além da criança, a outra pessoa é um adolescente de 17 anos. Ele foi retirado da água e não corre risco de morte.

Os casos de afogamento no Litoral do Paraná na temporada crescem nesse período de maior movimento nas areias. O corpo do adolescente de 12 anos que estava desaparecido após se afogar no balneário Praia Grande, em Matinhos, na tarde de domingo (29), foi encontrado na noite de segunda-feira (30) por populares que passavam pela praia, na região do Balneário Flórida.

No total, são oito mortes desde o dia 14 de dezembro, o início da Operação Verão para os bombeiros.