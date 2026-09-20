Criança de 5 anos morre após barranco desabar no Paraná

Um menino de 5 anos morreu neste sábado (19), em Umuarama, após um barranco desabar sobre um buraco onde ele brincava. O garoto, identificado como Gael Bernardo Pereira Gomes, de cinco anos, estava no local com outras duas crianças, que conseguiram sair a tempo.

A tragédia aconteceu por volta das 12h, em uma área rural na Estrada Drongo, no distrito de Serra dos Dourados, região Noroeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças brincavam num buraco de aproximadamente 2 metros, onde um açude estava sendo construído. Como terreno molhado, o terreno cedeu e soterrou a criança.

O irmão do menino, que estava com ele no momento do acidente, foi quem apontou o local exato para o resgate. A criança foi retirada em parada cardíaca e, mesmo após as tentativas de reanimação, não resistiu.