Pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais registram casos confirmados de Covid-19 no Paraná. Dos 258 casos até o boletim desta quinta-feira (2) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 24% – 62 casos – correspondem à esta faixa etária. Depois, estão pessoas entre 50 e 59 anos, com 21,7%, ou seja, 56 casos. O ranking apontou ainda que há mais registros em homens (135 casos) do que em mulheres (123). Lembrando que a doença já causou quatro mortes no Paraná até esta quinta-feira.

Em terceiro lugar estão idosos entre 60 e 69 anos, com 39 casos, o que corresponde à 15,1% do total. Na quarta posição deste ranking do coronavírus no Paraná um empate: jovens entre 20 e 29 anos e adultos entre 40 e 49 anos têm 35 diagnósticos positivos, ou seja, 13,5% do total. Também há cinco casos entre crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 19 anos.

O grupo de idosos com 80 anos ou mais tem 6 casos: 2,3%. Idade não informado tem 4 casos.

Cidades com mais casos

O levantamento apontou que Curitiba lidera com 99 casos, seguida por Londrina (27), Maringá e Cascavel (13), Foz do Iguaçu (12) e Cianorte (11).

Números no Brasil

Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (2), a maioria dos óbitos no País também é de homens (57,8%), contra 42,2% de mulheres. Quase 90% dos óbitos ocorreram com pessoas acima de 60 anos (227 dos 299 confirmados).

