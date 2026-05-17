Corpo de empresário paranaense é encontrado em rio na Argentina

A Marinha da Argentina encontrou neste sábado (16) o corpo do empresário Antônio Rodrigues Júnior, de 46 anos, morador de Céu Azul, região Oeste do Paraná. Ele havia desaparecido no dia 9 de maio em Foz do Iguaçu, na região da fronteira com o Paraguai.

A família reconheceu o corpo de Rodrigues por meio das roupas e pela aliança de casamento, segundo informações do portal CGN. Ele foi encontrado no Rio Paraná próximo a Porto Leôni, na província de Misiones.

O corpo permanece na Argentina para a realização dos exames e devidos trâmites. A família deve viajar nesta segunda-feira (18) ao país vizinho para fazer a liberação do traslado para o Brasil.

A família informou que pescadores haviam avistado um corpo às margens do rio, no lado paraguaio, dois dias antes do resgate pela marinha argentina. A polícia foi acionada mas não conseguiu retirar Rodrugues do local dada a baixa visibilidade durante a noite. A correnteza acacabou levando o corpo para o lado argentino, onde o resgate foi realizado.

Rodrigues foi dado como desaparecido na manhã de sábado (9) em Foz do Iguaçu. Proprietário de uma autoescola em Céu Azul, região Oeste do Estado, ele havia ido até a fronteira com o Paraguai com a esposa, Adriane Paulo de Miranda. Ela faria compras em Cidade do Leste, no Paraguai.

Segundo Adriane, ele decidiu esperá-la no carro por ter esquecido os documentos e, deste modo, não conseguiria atravessar a fronteira. Imagens de uma câmera de segurança mostram o empresário saindo do carro sozinho às 9h33. Uma hora depois, ela encontrou o carro trancado e vazio. Depois de procurar por hospitais e unidades de pronto-socorro, Adriane registrou boletim de ocorrência.

A Guarda Municipal também participou das buscas, mas não conseguiu pistas que levassem ao corpo. A causa da morte ainda não foi revelada. O caso segue sendo investigado. O velório e o sepultamento devem acontecer em Céu Azul.