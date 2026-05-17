64% dos acidentes têm motos em Curitiba: médica alerta para lesões graves e amputações

Motociclistas estão envolvidos em 6 de cada 10 acidentes com vítimas em Curitiba. Os dados são de um levantamento do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) realizado entre janeiro de 2025 e 20 de abril de 2026. No período, a capital contabilizou 4.464 ocorrências com vítimas, e os motociclistas correspondem a 51,9% dos feridos e quase metade das mortes (46,4%).

O Hospital Universitário Cajuru, referência em atendimentos de traumas em Curitiba e região, recebeu 3.560 vítimas de acidentes de trânsito entre janeiro de 2025 e 20 de abril de 2026. Do total de motociclistas registrados em acidentes pelo BPTran, 82% foram atendidos pelo hospital. Considerando todos os acidentes de trânsito da capital, o hospital atendeu 80% das vítimas.

Danieli Dadan, médica emergencista do Hospital Universitário Cajuru, explica que acidentes com motociclistas costumam resultar em quadros graves. “Mesmo em velocidades moderadas, vemos fraturas expostas, lesões na cabeça, nos membros e até amputações. São situações que muitas vezes exigem múltiplas cirurgias, longos períodos de internação e reabilitação”, conta.

Acidentes com motociclistas aumentaram em Curitiba

De acordo com o levantamento feito pelo BPTran, houve um aumento de 8% no total de acidentes envolvendo motocicletas – na comparação entre março de 2026 e o mesmo mês de 2025. O batalhão aponta que os principais fatores para o aumento das ocorrências estão o consumo de álcool e a condução sem habilitação.

Maio registrou o menor volume mensal de atendimentos em 2025: foram 174 casos no hospital, redução de cerca de 47% em comparação com maio de 2024. Para Danieli, a queda pode estar relacionada ao impacto das campanhas de conscientização do Maio Amarelo e também à chegada do frio, que reduz a circulação de pessoas em comparação aos meses de verão.