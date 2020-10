Em meio à oscilação dos números da pandemia de coronavírus no Paraná, o boletim epidemiológico desta terça-feira (6) mostra uma leve alta nos casos e mortes causadas pela covid-19 no estado. De acordo com o documento publicado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), em relação a segunda-feira (5) são 1.340 ocorrências a mais da infecção, com 54 novas vítimas.

Nos dois dias anteriores, os registros de novos casos de coronavírus estavam abaixo de mil – e os óbitos não chegavam à casa das cinco dezenas desde o fim de setembro. Com isso, o resumo da pandemia no estado até agora é de 184.194 pacientes confirmados e 4.629 mortes.

As novas vítimas são 22 mulheres e 32 homens, entre 29 e 97 anos. A quantidade de recuperados atingiu a marca de 136.901 – 74% do total de infectados. Por outro lado, são investigados 4.557 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para covid-19, entretanto, continua baixa: 61%. Das 1.080 vagas, 657 estão ocupadas. Há no estado 1.775 pessoas internadas, nas redes pública e privada, somando todos os tipos de leitos, com sintomas ou diagnóstico da doença.