O Paraná registrou 1.615 novos casos de covid-19 e 45 novos óbitos pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com isso, o estado soma 87.915 infectados pelo coronavírus e 2.244 mortos desde o início da pandemia.

Os recuperados somam 50.255. Há 10.118 pessoas com sintomas aguardando o resultado de exames. A taxa de ocupação de UTIs no estado está em 72%. A macrorregião Leste, que inclui Curitiba, é onde a taxa está mais elevada: 86%.

O levantamento mostra ainda que apenas três cidades do estado ainda não registraram casos – Godoy Moreira, Boa Ventura de São Roque e Flor da Serra do Sul -, enquanto 244 já tiveram óbitos pela doença. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

