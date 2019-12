Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou de uma perseguição inusitada sexta-feira (6), em uma estrada rural de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Após tentar bloquear um carro que levava 20 mil carteiras de cigarro contrabandeadas, os suspeitos tentaram fugir soltando fumaça para tentar despistar os policiais. Além disso, tanto o motorista quanto o passageiro saltaram do veículo em movimento antes de serem presos.

A PRF tentou interceptar o carro, um Volkswagen Spacefox que parecia abandonado nas cercanias da BR-163 por volta de meio-dia. Quando a viatura se aproximou para abordagem, o carro acelerou. Os policiais ainda jogaram a viaturao para cima do veículo, mas não conseguiram pará-lo. A partir de então, o motorista acionou o dispositivo de fumaça para despistar a polícia.

Durante a fuga, os contrabandistas também circularam na contramão. Cerca de 3 km adiante, o motorista e o passageiro saltaram do carro em movimento, mas foram presos. O motorista tem 29 anos e o passageiro, um paraguaio, 25 anos. Ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal (PF) em Guaíra.