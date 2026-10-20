Contorno Leste e Contorno Norte de Curitiba passam por obras nesta terça (20); veja trechos afetados

As rodovias do Paraná registram bloqueios totais e parciais nesta terça-feira (20), devido a deslizamentos de terra, erosões na pista e obras de infraestrutura. As intAs rodovias federais e estaduais do Paraná registram nesta terça-feira (20) diversos pontos de atenção devido a bloqueios totais por intempéries, obras de contenção, alteração de tráfego urbano e manutenções intensas ao longo do dia e da noite.

Bloqueios totais e emergências

PR-092 (Rio Branco do Sul a Cerro Azul): Tráfego totalmente bloqueado no km 79 em razão de um deslizamento de terra.

Tráfego totalmente bloqueado no km 79 em razão de um deslizamento de terra. PR-592 (Nova Prata do Iguaçu): Interdição total no km 15 causada por uma erosão no pavimento. O desvio recomendado para os motoristas é passar por Realeza, acessando a PR-182.

Interdições parciais e alterações de tráfego

BR-469 (Foz do Iguaçu): A partir das 12h, a pista central nas proximidades do Aeroporto fica fechada para obras no viaduto, com o tráfego sendo desviado para as vias marginais.

A partir das 12h, a pista central nas proximidades do Aeroporto fica fechada para obras no viaduto, com o tráfego sendo desviado para as vias marginais. PR-460 (Pitanga): Tráfego em sistema pare-e-siga no km 8. A rota alternativa indicada para evitar retenções é seguir pelas rodovias PR-487 e PR-466, via Manoel Ribas.

Tráfego em sistema pare-e-siga no km 8. A rota alternativa indicada para evitar retenções é seguir pelas rodovias PR-487 e PR-466, via Manoel Ribas. PR-092 (Almirante Tamandaré): Bloqueio parcial no km 19 para obras de contenção de aterro.

Bloqueio parcial no km 19 para obras de contenção de aterro. BR-476 / Estrada da Ribeira: Trânsito operando em meia pista no sistema pare-e-siga para obras de conservação nos km 5 e km 14,5 (Adrianópolis), km 45 ao 47 (Tunas do Paraná), e km 67 e km 88 (Bocaiúva do Sul).

Obras no Lote Via Araucária

A concessionária Via Araucária executa intervenções em diversos trechos, divididas em horários diurnos e noturnos:

Atividades Diurnas (07h às 17h):

BR-277: Operação pare e siga em Irati (km 249 ao km 266); fresagem e recomposição em Palmeira (km 175 ao km 180) e Teixeira Soares (km 225 ao km 230); e içamento de vigas no km 255, em Irati.

Operação pare e siga em Irati (km 249 ao km 266); fresagem e recomposição em Palmeira (km 175 ao km 180) e Teixeira Soares (km 225 ao km 230); e içamento de vigas no km 255, em Irati. BR-373: Fresagem e recomposição do pavimento em Imbituva (km 225 ao km 235).

Fresagem e recomposição do pavimento em Imbituva (km 225 ao km 235). PR-427: Fresagem e recomposição na Lapa (km 47 ao km 51) e implantação de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72).

Fresagem e recomposição na Lapa (km 47 ao km 51) e implantação de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72). PR-423: Pintura de faixas de sinalização entre Araucária e Campo Largo (km 9 ao km 37).

Atividades Noturnas (19h às 05h):

BR-277: Refilamento de pista em Campo Largo (km 116 ao km 120).

Refilamento de pista em Campo Largo (km 116 ao km 120). PR-418 (Contorno Norte de Curitiba): Implantação de tachas do km 0 ao km 21 e reciclagem de pavimento do km 3 ao km 6, em Curitiba.

Implantação de tachas do km 0 ao km 21 e reciclagem de pavimento do km 3 ao km 6, em Curitiba. PR-423: Fresagem e recomposição em Araucária (km 17 ao km 21).

Manutenções da EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul

Arteris Litoral Sul (BR-116 / Contorno Leste): Trabalhos de fresagem e recomposição no km 115 (alça Norte de acesso a Curitiba) e km 109 (Faixa 1, sentido Norte), podendo causar retenções pontuais.

EPR Litoral Pioneiro: Realiza serviços de pavimentação e ampliação na BR-277 (análise no km 10; sinalização do km 36 ao 45; fresagem do km 45 ao 47; e ampliação do km 68 ao 83), BR-153 (ampliação do km 01 ao 52), BR-369 (ampliação do km 04 ao 22), PR-092 (drenagem do km 207 ao 208), PR-508 (microrrevestimento do km 06 ao 10) e PR-151 (microrrevestimento em pare-e-siga nos km 207, 209 e 210, e manutenção do km 286 ao 315).