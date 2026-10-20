Trânsito em Curitiba: bloqueio perto da Avenida Arthur Bernardes aumenta a partir desta terça (20)

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta terça-feira (20) enfrentam novas intervenções viárias, com destaque para o bloqueio na Rua Ulises Vieira e o andamento de frentes de infraestrutura e drenagem em diferentes bairros da cidade.

Confira, a seguir, os principais pontos de intervenção:

Obras

Bloqueio na Rua Ulises Vieira no Vila Izabel

A via registra bloqueio no sentido Santa Quitéria/Portão, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, para a realização de obras do Novo Inter 2, com o sentido contrário permanecendo liberado e duração prevista de cerca de 90 dias a partir desta terça-feira (20).

Bloqueio total na Rua André Szalbot no Capão Raso

A rua apresenta interdição total entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy para obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro, com duração prevista de cerca de 90 dias e rotas alternativas indicadas pelas ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Sistema pare e siga no Portão

O cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil opera em sistema pare e siga das 8h às 18h para a continuidade das obras do Novo Inter 2, exigindo atenção redobrada dos motoristas ao passar pelo local.

Bloqueio parcial nas Mercês

A Rua Alcides Munhoz mantém interdição parcial na faixa da esquerda entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para as frentes do Novo Inter 2, com duração prevista de 90 dias (iniciadas em 15/10, restando 85 dias) e acesso mantido ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver.

Obras de drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe intervenções de drenagem iniciadas em 15/10 (restando 9 dias do prazo total de 15 dias), mantendo a circulação de veículos e ônibus sob interferências pontuais de maquinário e trabalhadores.

Bloqueio na Avenida Marechal Floriano Peixoto no Boqueirão

A via de acesso ao Parque Náutico continua totalmente bloqueada para obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas, iniciadas em 14/10 com duração estimada de cerca de uma semana (restando 0 dias para o encerramento do prazo).

Galeria pluvial na Rua Pastor David Koop no Boqueirão

A rua apresenta bloqueio parcial das 9h às 17h desde 13/10 para ampliação da rede de águas pluviais, restando 0 dias para o fim do prazo de uma semana.

Drenagem na Rua Toni Buso no Parolin

O trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via registra bloqueio parcial das 9h às 16h30 iniciado em 13/10 para redes de águas pluviais, restando 8 dias do período total de duas semanas.

Reciclagem asfáltica no Alto Boqueirão

Na Rua Expedicionário Bruno Estrifica, os serviços iniciados em 15/10 seguem após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário, restando cerca de 4 dias dos 10 dias previstos; no mesmo bairro, a Rua Cidade de Figueira (entre Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart) também passa por recuperação asfáltica iniciada em 16/10, restando 4 dias.

Reciclagem asfáltica na Rua João Batista Burbello no Tatuquara

No trecho entre a Rua Faustino Raimundo Pellanda e o fim da via, os serviços iniciados em 9/10 concluem o prazo estimado de cerca de uma semana.

Bloqueios

Galeria celular na Rua Alberto Cominese no Tatuquara

A região da ponte segue com bloqueio total iniciado em 6/10 devido à erosão na cabeceira, restando 31 dias para o cumprimento do período total de 45 dias de interdição e exigindo rotas alternativas.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina no Portão

A canaleta exclusiva permanece bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny para as obras do Novo Inter 2, com os ônibus circulando temporariamente pela pista lenta mista por um prazo total de 90 dias iniciados em 9/10 (restando 79 dias).