Concurso da Polícia Civil do Paraná tem vagas para 3 cargos e salário de até R$ 26 mil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) publicou o edital para o seu novo concurso público, que oferece vagas em cadastro de reserva para as carreiras de Delegado (salário de R$ 26.876,48), Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista (ambos com remuneração de R$ 9.007,67). As inscrições para o certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a FUNDASEG, começam oficialmente no dia 14 de julho de 2026.
Se você está de olho em uma vaga na segurança pública, confira abaixo todos os detalhes sobre cargos, salários, inscrições e etapas de seleção.
Cargos, Requisitos e Salários
As oportunidades atendem a diferentes perfis, mas todas exigem nível superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B ou superior). Veja as especificidades de cada carreira:
- Delegado de Polícia
- Requisito: Bacharelado em Direito + comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial (até a data da posse).
- Vencimento inicial: R$ 26.876,48.
- Agente de Polícia Judiciária
- Requisito: Curso superior em qualquer área de formação.
- Vencimento inicial: R$ 9.007,67.
- Papiloscopista Policial
- Requisito: Curso superior em qualquer área de formação.
- Vencimento inicial: R$ 9.007,67.
Edital completo concurso Polícia Civil do Paraná 2026
Inscrições e Cronograma
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da FGV (conhecimento.fgv.br/concursos/pcpr26).
- Período: Das 16h de 14 de julho até as 16h de 12 de agosto de 2026.
- Taxas de inscrição:
- R$ 242,47 para o cargo de Delegado.
- R$ 156,36 para os cargos de Agente e Papiloscopista.
Lotação Regionalizada e Cotas
O concurso da PCPR adota o modelo regionalizado para a distribuição do cadastro de reserva. Fique atento às regras de lotação:
- Delegado: 100% das futuras vagas serão destinadas ao Interior do Estado.
- Agente e Papiloscopista: 80% das vagas serão para o Interior e 20% para Curitiba e Região Metropolitana.
- Reserva de vagas: O edital garante a reserva de 10% das vagas para afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência (PcD).
Processo de Seleção e Conteúdo Programático
As provas objetivas estão agendadas para o dia 11 de outubro de 2026 e serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel.
As disciplinas cobradas variam de acordo com o cargo pretendido:
- Delegado: Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Extravagante, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Estadual, Direitos Humanos e Ciências Forenses.
- Agente: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Realidade do PR, Tecnologia/Segurança Cibernética, Ciências Forenses, Contabilidade, Estatística, Legislação e Direito.
- Papiloscopista: Além das mesmas bases cobradas para Agente, inclui também Biologia, Física e Química.
Etapas concurso Polícia Civil do Paraná
A jornada do candidato não termina na prova objetiva. O certame ainda contará com as seguintes fases:
- Prova discursiva: Exclusiva para o cargo de Delegado, marcada para o dia 20 de dezembro de 2026.
- Demais fases: Exames de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social, prova oral (apenas para Delegado) e avaliação de títulos.