Concurso da Polícia Civil do Paraná tem vagas para 3 cargos e salário de até R$ 26 mil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) publicou o edital para o seu novo concurso público, que oferece vagas em cadastro de reserva para as carreiras de Delegado (salário de R$ 26.876,48), Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista (ambos com remuneração de R$ 9.007,67). As inscrições para o certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a FUNDASEG, começam oficialmente no dia 14 de julho de 2026.

Se você está de olho em uma vaga na segurança pública, confira abaixo todos os detalhes sobre cargos, salários, inscrições e etapas de seleção.

Cargos, Requisitos e Salários

As oportunidades atendem a diferentes perfis, mas todas exigem nível superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B ou superior). Veja as especificidades de cada carreira:

Delegado de Polícia Requisito: Bacharelado em Direito + comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial (até a data da posse). Vencimento inicial: R$ 26.876,48.

Agente de Polícia Judiciária Requisito: Curso superior em qualquer área de formação. Vencimento inicial: R$ 9.007,67.

Papiloscopista Policial Requisito: Curso superior em qualquer área de formação. Vencimento inicial: R$ 9.007,67.



Inscrições e Cronograma

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da FGV (conhecimento.fgv.br/concursos/pcpr26).

Período: Das 16h de 14 de julho até as 16h de 12 de agosto de 2026.

Das 16h de 14 de julho até as 16h de 12 de agosto de 2026. Taxas de inscrição: R$ 242,47 para o cargo de Delegado. R$ 156,36 para os cargos de Agente e Papiloscopista.



Lotação Regionalizada e Cotas

O concurso da PCPR adota o modelo regionalizado para a distribuição do cadastro de reserva. Fique atento às regras de lotação:

Delegado: 100% das futuras vagas serão destinadas ao Interior do Estado.

100% das futuras vagas serão destinadas ao Interior do Estado. Agente e Papiloscopista: 80% das vagas serão para o Interior e 20% para Curitiba e Região Metropolitana.

80% das vagas serão para o Interior e 20% para Curitiba e Região Metropolitana. Reserva de vagas: O edital garante a reserva de 10% das vagas para afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Processo de Seleção e Conteúdo Programático

As provas objetivas estão agendadas para o dia 11 de outubro de 2026 e serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel.

As disciplinas cobradas variam de acordo com o cargo pretendido:

Delegado: Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Extravagante, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Estadual, Direitos Humanos e Ciências Forenses.

Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Extravagante, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Estadual, Direitos Humanos e Ciências Forenses. Agente: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Realidade do PR, Tecnologia/Segurança Cibernética, Ciências Forenses, Contabilidade, Estatística, Legislação e Direito.

Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Realidade do PR, Tecnologia/Segurança Cibernética, Ciências Forenses, Contabilidade, Estatística, Legislação e Direito. Papiloscopista: Além das mesmas bases cobradas para Agente, inclui também Biologia, Física e Química.

Etapas concurso Polícia Civil do Paraná

A jornada do candidato não termina na prova objetiva. O certame ainda contará com as seguintes fases:

Prova discursiva: Exclusiva para o cargo de Delegado, marcada para o dia 20 de dezembro de 2026 .

Exclusiva para o cargo de Delegado, marcada para o dia . Demais fases: Exames de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social, prova oral (apenas para Delegado) e avaliação de títulos.